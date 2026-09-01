〝６０発男〟が、どん底からよみがえった。マリナーズのカル・ローリー捕手（２９）が、シーズン最終盤で猛烈なＶ字回復を見せている。米メディア「ヤードバーカー」は１日（日本時間同日）の記事で、「最新の記録的な本塁打でエリート選手の仲間入り」とクローズアップ。８月３１日（同９月１日）のレッドソックス戦（フェンウェイ・パーク）でローリーは７回に２０号ソロを放ち、メジャー最初の６シーズンで５度２０本塁打以上を記録した史上２人目の捕手となった。過去に達成したのは殿堂入りしたマイク・ピアッツァ氏だけ。２０２１年の新人年は２本だったが、２２年から５年連続で２０発の大台に乗せた。

何より驚かされるのは、つい３週間前まで本人が自責の念に駆られるほど苦しんでいたことだ。昨季は捕手のシーズン最多記録となる６０本塁打、１２５打点をマークし、ア・リーグＭＶＰ投票２位。ところが今季は急失速し、８月１１日（同１２日）のヤンキース戦後には打率１割５分９厘、１２本塁打、４３打点。「すべては自分から。僕はひどい」と責任を背負い込んだ。

そこからの反発力がすさまじい。８月２４～３０日（同２５～３１日）は１８打数７安打の打率３割８分９厘、５本塁打、６打点、出塁率５割２分２厘、長打率１・２７８、ＯＰＳ１・８００。２４日のフィリーズ戦では自身初の１試合３発を放ち、翌２５日（同２６日）にかけて４打席連続本塁打のＭＬＢタイ記録も樹立。３１日には今季初、自身３度目となるア・リーグ週間ＭＶＰに選ばれ、その数時間後に２０号を上積みした。

まさに〝ミラクル・ローリー〟だ。シアトルのファンにとっても、昨季の英雄が完全復活へ向かう姿は沈みがちなチームを照らす希望そのものだろう。

もっとも、マリナーズは同日のレッドソックス戦に延長１０回、８-９でサヨナラ負けし５連敗。６４勝７４敗でア・リーグ西地区首位アストロズとは６ゲーム差、ワイルドカード最終枠にも５・５ゲーム差と後がない。それでも残り２４試合。昨季はア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦まで進んだだけに、２年連続のポストシーズン進出を諦めるにはまだ早い。

失った輝きを取り戻し始めた主砲の一発が、崖っぷちのマリナーズまでよみがえらせるのか。シアトルの「秋」は、ローリーの復活劇とともに最後の勝負へ入った。