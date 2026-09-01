「あれもこれも全部買う」スリコスタッフも大興奮！salut!の新作猫グッズが「天才か？」と話題

現役スリコ本部スタッフが厳選！「ワンプッシュ製氷器」など生活の質が爆上がりする7月の購入品

【7月の購入品✨】現役スリコ本部スタッフがガチで買ったアイテムを紹介します！

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