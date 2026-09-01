【防災グッズ】スリコで揃う神アイテム12選！「いざという時の安心」のために今すぐ買うべき必需品
YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【防災グッズ】スリコでそろう！防災アイテムを12点紹介します✨～新商品紹介あり！～」と題した動画を公開した。ナビゲーターのたかはしが、3COINSで揃う防災アイテム12点をピックアップ。9月1日の「防災の日」に向けた備えとして、実用性とデザイン性を兼ね備えたアイテムをレビューしている。
動画では、現在発売中のアイテムから8月28日発売の新商品までを幅広く網羅。たかはしは、いざという時の実用性だけでなく、リュックの中での「かさばらなさ」や、緊急時の「精神的安心」といった独自の視点でアイテムを評価している。
特に注目を集めたのは「圧縮フェイスタオル3枚セット」と「圧縮バスタオル2枚セット」だ。タオルは必需品だが防災バッグをかさばらせる原因になりがちだとした上で、「圧縮型のタオルを防災バッグに入れておけば安心」と語り、水に濡らして広げる過程を実演した。さらに「防災シャワーバッグ 20L」についても紹介。吊るして使えるシャワーヘッド付きで、「防災の観点でもご購入いただいている方が多い」としつつ、海やプールなどのアウトドアにも役立つと語った。
また、新商品の「防災スリッパ」にも言及。厚みのある底面に踏み抜き防止シートを内蔵しており、避難時に飛び散ったガラス片などから足を守る設計を高く評価した。また、「缶詰キャップスプーンセット」では、食べかけの非常食を衛生的に保存できるだけでなく、内側の突起で固めの食べ物などをすりつぶすこともできると、独自の多機能性をアピールした。さらに、手動ポンプ付きの「エアベッド」では実際に膨らませる時間を計測し、約6分間で完成することを実証。避難先での睡眠の質を保つための重要性を力説した。
災害への備えは、日常からの意識づけが何より重要となる。動画で紹介されたように、機能的でありながら手頃な価格で揃う3COINSのアイテムを活用し、自身の防災グッズを定期的に見直すことが、いざという時の「安心」に繋がるだろう。
動画では、現在発売中のアイテムから8月28日発売の新商品までを幅広く網羅。たかはしは、いざという時の実用性だけでなく、リュックの中での「かさばらなさ」や、緊急時の「精神的安心」といった独自の視点でアイテムを評価している。
特に注目を集めたのは「圧縮フェイスタオル3枚セット」と「圧縮バスタオル2枚セット」だ。タオルは必需品だが防災バッグをかさばらせる原因になりがちだとした上で、「圧縮型のタオルを防災バッグに入れておけば安心」と語り、水に濡らして広げる過程を実演した。さらに「防災シャワーバッグ 20L」についても紹介。吊るして使えるシャワーヘッド付きで、「防災の観点でもご購入いただいている方が多い」としつつ、海やプールなどのアウトドアにも役立つと語った。
また、新商品の「防災スリッパ」にも言及。厚みのある底面に踏み抜き防止シートを内蔵しており、避難時に飛び散ったガラス片などから足を守る設計を高く評価した。また、「缶詰キャップスプーンセット」では、食べかけの非常食を衛生的に保存できるだけでなく、内側の突起で固めの食べ物などをすりつぶすこともできると、独自の多機能性をアピールした。さらに、手動ポンプ付きの「エアベッド」では実際に膨らませる時間を計測し、約6分間で完成することを実証。避難先での睡眠の質を保つための重要性を力説した。
災害への備えは、日常からの意識づけが何より重要となる。動画で紹介されたように、機能的でありながら手頃な価格で揃う3COINSのアイテムを活用し、自身の防災グッズを定期的に見直すことが、いざという時の「安心」に繋がるだろう。
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