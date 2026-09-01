8畳の船で暮らす4人家族、常識覆す自然派スタイル 生活費を稼ぐために独自ビジネスも
建前抜きで本音を語るママによるママのためのABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園3』#1が8月30日、放送された。気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」では、1児の母でモデル・タレントの森泉、2児の母でタレントの中川翔子をゲストに迎え、峯岸が番組初のロケへ。鹿児島県奄美大島で、船上生活を送りながら2人の子どもを育てる30歳のママ、アヤハさんに密着した。
【写真】8畳の船の上で暮らす30歳のママ、アヤハさん
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
8畳ほどの船内で、36歳の夫、4歳の長女、生後10ヵ月の長男、そして愛犬と暮らすアヤハさん。「赤ちゃんの感覚を大切にしたい」と布おむつを使用し、その洗濯は「海水でつけ置き洗いして、最後は真水で塩抜きをする。洗剤は使わない」という自然派スタイル。一晩海水につけた玄米を炊く「海水玄米おにぎり」や、脂で切れなくなる包丁の代わりに“カッター”でイノシシ肉を調理するなど、都会の常識を覆す野生味溢れる子育てが映し出され、スタジオは驚愕の連続となった。
さらに、生活費を稼ぐため、子どもが親元を離れて自然での暮らしや海上生活を体験する「海族留学」という独自のビジネスを行っているという。大自然にフィットして生きるたくましいママの姿に、MCやゲスト陣は感嘆の声を上げた。
VTRを見届け、スタジオでは中川が「1回しかない人生でちゃんと後悔のない生き方を選んでいる」と称賛した一方、森は「帰ったら（夫に）言ってみようかな」「離婚されるかな」とまさかの意欲を見せ、笑いを誘った。ロケを振り返り、峯岸は「イライラするのは、時間に追われているからってところにたどり着いた」「（アヤハさんは）それがないからあまりイライラしないと言っていました」としみじみ語った。
そのほか、奮闘するママに密着する新企画「ナニワのビッグマミー」もスタート。関西で1男8女を女手一つで養う37歳のシングルマザー、彩花さんに密着。格安スーパーでの豪快な買い物劇や大量の朝食調理など、パワフルなワンオペ育児にスタジオMC陣が終始圧倒される場面もあった。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。番組関連動画の総再生数は2.2億回を突破するなど大きな反響を呼び、視聴者からもたくさんの共感の声が寄せられている。新シーズンとなる『秘密のママ園3』では、これまでにも本番組MCを務めた滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが続投。各世代を代表する母親であり働く女性でもある3人がママならではのリアルな視点でさまざまなテーマに切り込み、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
8畳ほどの船内で、36歳の夫、4歳の長女、生後10ヵ月の長男、そして愛犬と暮らすアヤハさん。「赤ちゃんの感覚を大切にしたい」と布おむつを使用し、その洗濯は「海水でつけ置き洗いして、最後は真水で塩抜きをする。洗剤は使わない」という自然派スタイル。一晩海水につけた玄米を炊く「海水玄米おにぎり」や、脂で切れなくなる包丁の代わりに“カッター”でイノシシ肉を調理するなど、都会の常識を覆す野生味溢れる子育てが映し出され、スタジオは驚愕の連続となった。
さらに、生活費を稼ぐため、子どもが親元を離れて自然での暮らしや海上生活を体験する「海族留学」という独自のビジネスを行っているという。大自然にフィットして生きるたくましいママの姿に、MCやゲスト陣は感嘆の声を上げた。
VTRを見届け、スタジオでは中川が「1回しかない人生でちゃんと後悔のない生き方を選んでいる」と称賛した一方、森は「帰ったら（夫に）言ってみようかな」「離婚されるかな」とまさかの意欲を見せ、笑いを誘った。ロケを振り返り、峯岸は「イライラするのは、時間に追われているからってところにたどり着いた」「（アヤハさんは）それがないからあまりイライラしないと言っていました」としみじみ語った。
そのほか、奮闘するママに密着する新企画「ナニワのビッグマミー」もスタート。関西で1男8女を女手一つで養う37歳のシングルマザー、彩花さんに密着。格安スーパーでの豪快な買い物劇や大量の朝食調理など、パワフルなワンオペ育児にスタジオMC陣が終始圧倒される場面もあった。
『秘密のママ園3』最新回はABEMAで無料配信中。