これがわさび？海外で売られている日本食が衝撃的すぎた！
YouTubeチャンネル「韓国 JIN」が「これがわさび？海外で売られている日本食が衝撃的すぎた！」を公開した。動画では、ベトナムを訪れたJIN一家が、現地のホテルやショッピングモール、コンビニエンスストアで見つけた日本の飲食店やユニークな現地グルメをレポートしている。
動画は、滞在先のホテルで開催された無料のイブニングパーティーの様子からスタートする。ラウンジのビュッフェには、サーモンなどの寿司やキムチラーメン、BBQチキンなど多彩なメニューが並び、丸く盛られた抹茶アイスのようなわさびも登場した。提供される料理のクオリティの高さに、JINは「高級料理の代名詞は日本食じゃないかな」と語っている。また、コチュジャンの辛さを抑えた「グローバルサムギョプサル」も味わい、「めちゃめちゃ美味しい」と絶賛した。
翌日訪れた大型ショッピングモールでは、「Sushi Hokkaido Sachi」や「CoCo壱番屋」「諭吉ラーメン」など、見慣れた日本の飲食店を多数発見。さらに「丸亀製麺」のメニューを見ると、通常のうどんが約240円、肉うどんが約500円という手頃な価格帯であることに気付く。日本の飲食ブランドが海外に広く進出している光景を目の当たりにし、JINは「本当に良心的な値段でベトナムの方々に愛されてるんじゃないか」と推測した。
最後に立ち寄った現地のセブンイレブンでは、サッポロビールや韓国の焼酎「JINRO」、水や氷を入れるだけで完成する手軽なドリンクカップなどが並ぶ様子を紹介。さらに、レジ横のホットスナックコーナーで販売されていた、ネギ油でグリルした豚肉の串焼きを購入して路上で味わうと、「東南アジアのサテの味」「めっっちゃ美味しい」と満面の笑みを見せた。妻のJchanも一口食べ、「素晴らしい」と評価している。
東南アジアにおける日本食の浸透度や、現地のローカルなコンビニグルメの魅力が伝わる内容となっている。次回のベトナム旅行で食事選びやスーパー巡りを楽しむ際の、参考にしてみてはいかがだろうか。
動画は、滞在先のホテルで開催された無料のイブニングパーティーの様子からスタートする。ラウンジのビュッフェには、サーモンなどの寿司やキムチラーメン、BBQチキンなど多彩なメニューが並び、丸く盛られた抹茶アイスのようなわさびも登場した。提供される料理のクオリティの高さに、JINは「高級料理の代名詞は日本食じゃないかな」と語っている。また、コチュジャンの辛さを抑えた「グローバルサムギョプサル」も味わい、「めちゃめちゃ美味しい」と絶賛した。
翌日訪れた大型ショッピングモールでは、「Sushi Hokkaido Sachi」や「CoCo壱番屋」「諭吉ラーメン」など、見慣れた日本の飲食店を多数発見。さらに「丸亀製麺」のメニューを見ると、通常のうどんが約240円、肉うどんが約500円という手頃な価格帯であることに気付く。日本の飲食ブランドが海外に広く進出している光景を目の当たりにし、JINは「本当に良心的な値段でベトナムの方々に愛されてるんじゃないか」と推測した。
最後に立ち寄った現地のセブンイレブンでは、サッポロビールや韓国の焼酎「JINRO」、水や氷を入れるだけで完成する手軽なドリンクカップなどが並ぶ様子を紹介。さらに、レジ横のホットスナックコーナーで販売されていた、ネギ油でグリルした豚肉の串焼きを購入して路上で味わうと、「東南アジアのサテの味」「めっっちゃ美味しい」と満面の笑みを見せた。妻のJchanも一口食べ、「素晴らしい」と評価している。
東南アジアにおける日本食の浸透度や、現地のローカルなコンビニグルメの魅力が伝わる内容となっている。次回のベトナム旅行で食事選びやスーパー巡りを楽しむ際の、参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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