U-NEXTとNBCUniversalが包括的パートナーシップ締結

U-NEXTが、世界有数のメディア・エンターテインメント企業NBCUniversalとの間で、日本における包括的かつ戦略的なパートナーシップを締結したことを発表した。

ストリーミングブランド「Universal+」を日本において独占展開

このパートナーシップは、映画・ドラマシリーズの配信にとどまらず、NBCUniversalが運営するグローバル・ストリーミングブランドである「Universal+」の日本での展開、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）とのリアルな体験の創出、日本コンテンツのグローバル展開、共同マーケティング、さらにはUSJの魅力や最新情報を映像で届ける、ライブ配信も含めた将来的なコンテンツコラボレーションの可能性も視野に入れたものとのこと。

NBCUniversalは、放送・映画・ストリーミングからテーマパーク・コンシューマー体験事業まで幅広いポートフォリオを展開する、世界有数の総合メディア・エンターテインメント企業。2026年に開局100周年を迎えた米国を代表するネットワーク「NBC」をはじめ、米国最古の映画スタジオ「ユニバーサル・ピクチャーズ」、動画配信サービス「Peacock」、世界各地で没入感あふれるテーマパークを展開する「ユニバーサル・スタジオ」などを擁する。

NBCUniversalは世界最高水準のコンテンツを制作し、それを映画・テレビ・ストリーミング事業を通じて世界中の視聴者に届けるとともに、テーマパークや多彩なエンターテインメント体験を通じて、その価値を最大化してきた。これがU-NEXTの戦略と合致していることから、この度実現したU-NEXTとNBCUniversalのパートナーシップは、以下の3つを軸とする。

U-NEXT×NBCUniversalの3つの軸

【1】「Universal+」を通じたプレミアムコンテンツの独占提供

NBCUniversalは、ユニバーサル・ピクチャーズ、フォーカス・フィーチャーズ、ドリームワークス・アニメーション、イルミネーション、ユニバーサル・スタジオ・グループ、Sky Studiosなど、世界有数のスタジオおよびコンテンツブランド群を擁し、幅広いジャンルにわたる魅力的なエンターテインメントを世界中の観客に届けている。

映画としては、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』『ミニオンズ』『ジュラシック・パーク』『ワイルド・スピード』といったヒットシリーズを生み出してきた。今年は、クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）やスティーヴン・スピルバーグ監督最新作『ディスクロージャー・デイ』（10月1日公開）が控える。さらにドラマとしては、『SUITS／スーツ』『HEROES／ヒーローズ』などの人気アーカイブシリーズに加え、ジェニファー・ガーナー主演の『The Five Star Weekend（原題）』、ピーター・クラウス主演の『Line of Fire（原題）』といった新作が待機中だ。

今回のパートナーシップにより、U-NEXTはNBCUniversalの豊富なコンテンツを集約したグローバル・ストリーミングブランド「Universal+」を日本において独占展開するプラットフォームとなる。NBCUniversalが誇る膨大な映画・ドラマのライブラリーがU-NEXTに集結するほか、来春以降は劇場公開から間もない最新映画や、NBCUniversalが制作する大型ドラマも順次独占配信。U-NEXTでの「Universal+」の展開は2026年10月より順次開始予定。

また、U-NEXTはNBCUniversalコンテンツの配信プラットフォームにとどまらず、映画のプロモーションや劇場公開から配信、ライブラリー作品の展開、さらにはUSJにおけるリアルなエンターテインメント体験に至るまで、エンターテインメントの魅力全体を繋ぐことでNBCUniversalと連携し、日本市場におけるNBCUniversalの世界最高水準のIP価値の最大化を目指す。

【2】世界的人気IPが集結するユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの連携でU-NEXTの会員価値の拡張

2026年に開業25周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）は、人気IPを活用した世界水準のエンターテインメント体験を提供するテーマパーク。今回の提携により、USJが持つリアルな体験価値と、500万人を超えるU-NEXTの有料会員基盤を掛け合わせ、新たな顧客体験を創出。さらに、音楽ライブやイベントの共同開発、U-NEXT会員に限定した新たな体験・特典の提供、USJスペシャル映像の企画・制作に向けた協議など、新たなコンテンツやイベントの共同開発を進めるとともに、U-NEXT会員ならではの特別な体験や特典を創出することで、コンテンツの「視聴」にとどまらない、新たなエンターテインメント体験と会員価値の提供を目指す。

【3】U-NEXTから世界へ。NBCUniversalのグローバルネットワークを通じ、日本コンテンツの新たな海外展開

U-NEXTはNBCUniversalが米国で展開する「Peacock」および、中南米で展開する「Universal+」をはじめとする、グローバルな配信・パートナーネットワークとの連携を視野に、日本のTVドラマ、アニメ、映画、U-NEXTオリジナル作品などの海外展開を推進。日本コンテンツを世界へ届ける新たな流通拠点となることが目標だ。

また、これまで培ってきた日本のテレビ局、映画会社、アニメスタジオ、クリエイターとの強固なネットワークを活かし、日本発コンテンツのグローバル展開を新たな成長領域として本格化。NBCUniversalの海外戦略が拡大するタイミングでの連携は非常に魅力的であり、特に北米、中南米などの巨大市場への展開も含め、日本コンテンツの世界展開を加速させること、また、U-NEXTブランドの海外露出や認知向上についても両社で協議・推進していく。

本パートナーシップに基づくUSJとの具体的な取り組み、NBCUniversal作品のラインナップ、日本コンテンツのグローバル展開、ユーザー向けキャンペーン、ライブ・イベントなどの新たな施策については、今秋以降に順次発表とのこと。続報を待ちたい。（海外ドラマNAVI）

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