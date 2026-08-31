戸田覚「音声のやり取りには限界がある」AIが進化してもスマートスピーカーの飛躍は厳しいと断言

「もうダメだ」倒産ラッシュのスマホゲーム業界に警鐘。「そんなに課金しなくていい」とユーザー離れが加速しオワコン化へ

戸田覚「『勉強は無駄』は大きな勘違い」資格・読書・AIで一番役に立つのはどれか