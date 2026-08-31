「少子高齢化で大変なことになる」は勘違い？60歳になって気づいた「これが現実」
ビジネス書ライターの戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【少子高齢化】中高年、高齢者は案外生きづらくなかった。社会は順応し始めてますね」を公開した。動画では、戸田氏が自身の実体験を交えながら、少子高齢化に対する社会の適応と、シニア世代を取り巻くポジティブな変化について考察している。
若い頃に抱いていた「高齢化社会になったら大変なことになる」という恐怖感に対し、実際に60歳を迎えた現在の視点から「案外生きづらくなかった」と実感したことが今回の発信の動機となっている。戸田氏は、子供の数が減っている現実を肌で感じつつも、社会全体がその変化にうまく順応していると指摘した。
動画内で戸田氏は「高齢化に順応する社会」という視点から、人手不足に対する社会の自然な収束について言及した。家を建てる人が減れば建築業界の人手不足も相殺され、既存の住宅を長く使うようになるといった具合に、社会構造自体が適応していくと語る。さらに、自身が若い頃に想定していた「年金で若い世代に支えてもらう」という図式は崩れたものの、結果的に若年層の負担を減らすために自ら長く働くようになり、ハラスメントが減少して「若者が大事にされる社会」へと変化した点を評価した。
また、「働くことへの価値観」についても触れ、休むことよりも努力して働くことを重視する中高年特有のマインドを説明。「努力するなんて当然だよねって染み付いている」と述べ、働けるうちは現役で活躍し続けることが今の時代に合っていると主張した。自身の働き方については、過去に4度のガン手術を経験しながらも現役で働き続けられる現在の環境を前向きに捉え、「結局そうなってみちゃったら、社会は順応していくんだな」と、未知の変化に対して過度な恐怖感を抱く必要はないと断じた。
少子高齢化を悲観するのではなく、自然の流れとして受け入れるべきだと語る戸田氏。自身が思い描いていた「引退後ののんびりとした老後」とは異なるものの、長く働き続けられる現代の環境が決して不幸ではないと結論づけた。社会の変化にしなやかに対応し、前向きに働き続ける姿勢が、これからの時代を生き抜くヒントになりそうだ。
若い頃に抱いていた「高齢化社会になったら大変なことになる」という恐怖感に対し、実際に60歳を迎えた現在の視点から「案外生きづらくなかった」と実感したことが今回の発信の動機となっている。戸田氏は、子供の数が減っている現実を肌で感じつつも、社会全体がその変化にうまく順応していると指摘した。
動画内で戸田氏は「高齢化に順応する社会」という視点から、人手不足に対する社会の自然な収束について言及した。家を建てる人が減れば建築業界の人手不足も相殺され、既存の住宅を長く使うようになるといった具合に、社会構造自体が適応していくと語る。さらに、自身が若い頃に想定していた「年金で若い世代に支えてもらう」という図式は崩れたものの、結果的に若年層の負担を減らすために自ら長く働くようになり、ハラスメントが減少して「若者が大事にされる社会」へと変化した点を評価した。
また、「働くことへの価値観」についても触れ、休むことよりも努力して働くことを重視する中高年特有のマインドを説明。「努力するなんて当然だよねって染み付いている」と述べ、働けるうちは現役で活躍し続けることが今の時代に合っていると主張した。自身の働き方については、過去に4度のガン手術を経験しながらも現役で働き続けられる現在の環境を前向きに捉え、「結局そうなってみちゃったら、社会は順応していくんだな」と、未知の変化に対して過度な恐怖感を抱く必要はないと断じた。
少子高齢化を悲観するのではなく、自然の流れとして受け入れるべきだと語る戸田氏。自身が思い描いていた「引退後ののんびりとした老後」とは異なるものの、長く働き続けられる現代の環境が決して不幸ではないと結論づけた。社会の変化にしなやかに対応し、前向きに働き続ける姿勢が、これからの時代を生き抜くヒントになりそうだ。
YouTubeの動画内容
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