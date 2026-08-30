『VIVANT』日本の国防を担う“表”と“裏”がついに手を結ぶ 第16話場面写真解禁
今夜8月30日21時から、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第16話が放送される。放送を目前に控え、場面写真1カットが先行解禁された。
【写真】『VIVANT』第16話 何が写っている？ スマホの画面を見て驚く野崎
国を裏切ったわけではなく捜査を目的にシンシーに潜入していた野崎（阿部寛）。シンシーの真の狙いを突き止めるため、ついに公安と別班が禁断の結託を結ぶ。そして明かされる野崎の正体。
さらに、物語のカギを握るのは、かつて乃木（堺）の父・ノゴーン・ベキ（役所広司）が率いていたテントだった…。
過去から現在へ、乃木が野崎と出会う前からすでに始まっていた衝撃的なストーリーが明かされる！
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』第16話 何が写っている？ スマホの画面を見て驚く野崎
国を裏切ったわけではなく捜査を目的にシンシーに潜入していた野崎（阿部寛）。シンシーの真の狙いを突き止めるため、ついに公安と別班が禁断の結託を結ぶ。そして明かされる野崎の正体。
さらに、物語のカギを握るのは、かつて乃木（堺）の父・ノゴーン・ベキ（役所広司）が率いていたテントだった…。
過去から現在へ、乃木が野崎と出会う前からすでに始まっていた衝撃的なストーリーが明かされる！
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。