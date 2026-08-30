テーブルの上の梨にくぎ付けのワンコ。『食べちゃダメだよ』と言いその場を離れると…！？その後のワンコの行動が爆笑を呼び、投稿は162万回再生を突破。「だよね笑」「あーかわいい！」「わかってた結末www」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『梨を食べちゃダメだよ、ちょっと待っててね』と犬に伝え、別室に行った結果→思わず笑う『三度見』】

「食べちゃダメだよ」の言葉にワンコは…！？

TikTokアカウント「pochan0502」に投稿されたのは、パグの「ぽこ」ちゃんと飼い主さんのまるでコントのようなワンシーン。

食べるの大好き！食いしん坊だというぽこちゃんの目の前には、美味しそうな梨が…。すると飼い主さんが『梨食べちゃダメよ、待っててね』『あっち行ってくるね』と、ぽこちゃんに伝えます。

飼い主さんが言い聞かせている間、目線は梨とご主人様を行ったり来たりのぽこちゃん。二度見ならぬ三度見をし、心ここにあらずな状態ですがちゃんと待っていられるでしょうか…！？

まさかのノールックで…！

飼い主さんがその場を離れると、先ほどの言葉を思い出したのかしばし思案顔のぽこちゃん。このまま待っていられるか…と思った次の瞬間、目にもとまらぬ速さで梨をパクリ…！

ぽこちゃんがさらに秀逸なのは、ノールックで梨を口にしたこと。『三度見→ノールックで梨』という、あまりにも完成された流れは、もはや一流の芸といっても過言ではありません…！ぽこちゃんの表情と予想を裏切らない結末に、多くの人が笑顔になったようです♡

この投稿に思わず笑ってしまった人は多いようで「待てとは？ww」「ギャハハ！！」「可愛すぎて最高」などのコメントが寄せられました。

初めて見る「タンブラー」に威嚇！

理性より食欲が勝ってしまうぽこちゃんの別の一面もご紹介！この日、初めて見たタンブラーに戦闘モードのぽこちゃん。『なんだコイツ！』と、ワンワンと威勢よく威嚇していたそう。それでも興味はあるのか、つかず離れずの繰り返し…。

途中で飼い主さんに問いかけるようなしぐさもあったとか。初めて見た得体のしれないものが怖くて、飼い主さんに助けを求めていたのかもしれません。果たして「ぽこちゃんVSタンブラー」仁義なき戦いに終止符が打たれるときはやってくるのか…。とはいえ、心優しいぽこちゃんのこと、きっと和解に応じたことでしょう。

こんな風に喜怒哀楽をはっきり表現する感情豊かなぽこちゃんと一緒なら、飼い主さんも毎日が退屈知らずですね…！

TikTokアカウント「pochan0502」には、ぽこちゃんの賑やかすぎる日常が投稿されていますよ。チャーミングな姿にぜひ癒されてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pochan0502」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております