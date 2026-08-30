『VIVANT』“新庄”竜星涼＆“チョッキー”OHM、タイで“まさかの再会” 「また会えたね」
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の公式Instagramが29日に更新され、新庄浩太郎役の竜星涼と、チョッキー・テーパーニット役のタイ人俳優OHM（タナパック・ジョンジャイパー）の2ショットが公開された。
【写真】『VIVANT』チョッキー役俳優、白スーツ姿（3枚）
2人は、タイ・バンコクのクイーン・シリキット国際会議場で開催中の「バンコク日本博2026」に登場。29日に行われた『VIVANT』スペシャルトークにそろって登壇した。
公式アカウントは「タイで“まさかの再会”です」と紹介。公開された写真には、黒いスーツ姿の竜星と、白いセットアップに身を包んだOHMが、イベントのパネルを背に笑顔でピースサインを見せる姿が収められている。
劇中での2人の関係が大きな反響を呼んだだけに、タイで実現した再会に、SNSでは「新庄とチョッキー、また会えたね」「チョッキーに会いたかったー！」「しんちゃーん！」など歓喜の声が寄せられている。Instagramの投稿にも約5万件の「いいね！」が集まっている。
引用：日曜劇場『VIVANT』公式Instagram（＠tbs_vivant）
【写真】『VIVANT』チョッキー役俳優、白スーツ姿（3枚）
2人は、タイ・バンコクのクイーン・シリキット国際会議場で開催中の「バンコク日本博2026」に登場。29日に行われた『VIVANT』スペシャルトークにそろって登壇した。
劇中での2人の関係が大きな反響を呼んだだけに、タイで実現した再会に、SNSでは「新庄とチョッキー、また会えたね」「チョッキーに会いたかったー！」「しんちゃーん！」など歓喜の声が寄せられている。Instagramの投稿にも約5万件の「いいね！」が集まっている。
引用：日曜劇場『VIVANT』公式Instagram（＠tbs_vivant）