動物病院での子犬の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で107万3000回再生を突破し、「全員可愛いｗ」「お優しい方ですね」「お利口さんだったね！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院に注射を打ちに来た赤ちゃん犬→『怖がらないように』と、女医さんたちが…思った以上の光景】

過剰な応援にホッコリ♡

Instagramアカウント「tozainu」の投稿主さんが紹介したのは、チワワ×ペキニーズの子犬『チャイ』くんのワンシーン。

チャイくんは、2回目のワクチン接種のため動物病院へ。まだ小さく、病院にも慣れていません。そんなチャイくんを、女医さんたちが優しくサポートしてくれました。

注射をするときも、怖がらないように優しく抱っこ。さらに「がんばれ、がんばれ」と声をかけながら、これ以上ないほど手厚く励ましてくれたそうです。

たくさんの優しさに包まれ、チャイくんは無事に注射を終えることができました。最後には「120点だね」と、頑張りを大絶賛。

小さな体で最後まで頑張ったチャイくんと、温かく見守った女医さんたちの姿に、心が和む一幕でした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「安心感すごい」「私も見たら甘やかすよ～」などさまざまなコメントが寄せられました。

子犬さんとの暮らし

そんなチャイくんは、現在もすくすく成長中。家ではクッションの上で仰向けになり、堂々と眠ることもあるそうです。

一方で、おもちゃをくわえて部屋中を元気いっぱい走り回ることも。赤ちゃんらしい無邪気さと、少しずつ大きくなっていく姿。そのどちらも愛らしく、見ているだけで癒やされます…。

チャイくんには、ペロちゃんという姉犬さんもいるのだそう。Instagramアカウント「tozainu」には、2匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tozainu」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。