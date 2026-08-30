ドライルームに入って不安そうにしていた子犬に、先住犬が見せた思いがけない行動がTikTokで注目されています。

投稿したのは、トイプードルのリリーちゃん・タイニープードルのププくん・ハスキー、ゴールデンレトリバーMIXのルアちゃん・ゴールデンレトリバーのリブちゃんと暮らしている「プードル姉弟とゴベリアン」さん。投稿から137万回以上再生され、「なんてやさしい子」といったコメントが寄せられています。

【動画：毛を乾かすために『ドライルーム』に入った子犬→不安そうにしていると、先輩犬が…『まさかの行動』】

リリーちゃんの救出作戦スタート！

登場するのは、トイプードルのリリーちゃん・タイニープードルのPupuくん。とある日、ドライルームの中で不安そうに声を上げるPupuくんの姿があったといいます。その姿を見たリリーちゃんはすぐに駆け寄り、Pupuくんを出してあげようとし始めたんだそう。

リリーちゃんは、扉を前足で力いっぱい叩いたり噛んだりと、なんとかしてPupuくんを外に出してあげようと試行錯誤したんだとか。自分のことよりも弟を優先する献身的な姿に、飼い主さんも思わず胸が熱くなったといいます。

扉越しに交わされる秘密の会話

救出作戦の途中、2匹が扉越しに立ち上がり、前足を合わせて何かを伝え合っているかのような場面があったそう。まるで「ここから出たいよ」「待ってて、開けてあげるからね！」と、2匹だけの秘密の会話をしているかのようです。

それからも、リリーちゃんは何度も扉を叩いたり噛んだり、決して諦める様子を見せなかったといいます。生後1か月しか変わらない2匹ですが、すっかりお姉さんの顔を見せるリリーちゃんなのでした。

最後は仲良く寄り添い合ってお昼寝

リリーちゃんはついに、扉の取っ手部分を見つけたんだそう。小さな口で取っ手を噛み、一生懸命に引っ張ろうとしたといいます。Pupuくんも心配そうな顔で、中から見つめていたんだそう。

無事にドライルームから解放された後は、すぐに2匹はくっついて遊んでいたといいます。お互いの体温を感じながら仲良く寄り添って眠る姿は、まさに天使のようです。リリーちゃんの愛情が、Pupuくんにも届いた出来事なのでした。

この投稿には「涙止まらなくなる」「きっと主様の愛が伝わってるんですね」「やさしいお姉ちゃん」「人間よりずっとやさしい世界」「2人で仲良く寝てるのがまたいい」など、感動の声が広がっています。

投稿者である「プードル姉弟とゴベリアン」さんのアカウントでは、4匹の個性豊かなワンちゃんたちの日常が他にもたくさん投稿されています。仲良し4匹のワンちゃんたちに癒されてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「プードル姉弟とゴベリアン」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。