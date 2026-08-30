「先っぽが1番おいしいんだよ」 “可愛すぎる”元スタバ店員、アイスを満喫「なんちゅう美しさ」
女優でインフルエンサーの安井南が30日までにXを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員、現役時の接客姿など（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
今回の投稿では「先っぽが1番おいしいんだよ」とつづり、アイスを満喫する近影を投稿。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「なんちゅう美しさ」「わかります」などの反響が寄せられている。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）
【写真】“可愛すぎる”元スタバ店員、現役時の接客姿など（6枚）
2004年3月13日生まれ神奈川県出身の安井は、コーヒーチェーン「スターバックス」の“可愛すぎる店員”として話題になっていた。3月にはスターバックスを卒業したことを報告。週刊誌のグラビアを飾るなど、活動の幅を広げている。
今回の投稿では「先っぽが1番おいしいんだよ」とつづり、アイスを満喫する近影を投稿。可愛らしい表情でも魅せた。ファンからは「なんちゅう美しさ」「わかります」などの反響が寄せられている。
引用：「安井南」Instagram（@yasaiminami）