ほんのちょっとだけ、自宅の2階に上がっていた飼い主さん。1分程で階段を降りていくと…ラブラドールレトリバーさんがみせた『愛おしすぎるリアクション』が話題になっているのです。

見ているだけで笑顔になってしまう、微笑ましいその光景は記事執筆時点で122万回を超えて表示されており、5.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ちょっとだけ2階に行った結果→階段を降りると『1分間だけ離れ離れになった大型犬』が…尊すぎる光景】

大型犬と『1分だけ離れ離れになった』結果…

Xアカウント『@eru0902』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーさんの愛おしい行動。

この日、自宅の2階にほんのちょっとだけ用を済ませに上がっていたという飼い主さん。約1分程で1階に戻ろうとすると…階段下で「エル」くんが待ち構えていてくれたのだといいます。

思った以上に『愛おしすぎるリアクション』に絶賛

飼い主さんを見つけた瞬間、パアッと表情を明るくしたというエルくん。

たった1分離れただけなのに…飼い主さんが近づくたびにブンブンとしっぽを振り回しながら熱烈大歓迎をみせてくれるのだそう。

『ママ！どこいってたの！おかえり！だいすき！』なんてセリフが聞こえてきそうなエルくんの振る舞いはあまりにも愛おしいもの。

まるで何時間、何日間と離れていたのかと勘違いしてしまうほどに嬉しそうなリアクションに、思わず頬が緩んでしまうという飼い主さん。

まさに『飼い主冥利に尽きる』と言っても過言ではないエルくんの行動は、多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「いっぬのいいところ出てる」「しっぽ振り過ぎて頭の方までブンブンなってる」「素晴らしい生き物」「1年ぶりに再会したくらい嬉しそうでカワイイです」「かわいすぎる」「すべてが可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

タレ目がチャームポイントの甘えん坊な男の子

エルくんは、タレ目がチャームポイントの甘えん坊で表情豊かな男の子。体の柔らかすぎるところも自慢のひとつ、ソファからなだれ落ちるようなポーズは度々話題になっているほど。

飼い主さんに溺愛されながら、マイペースにのびのびと幸せに暮らすエルくんの日常は多くのユーザーにラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@eru0902」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。