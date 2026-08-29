フィギュアスケート・ペア元日本代表の高橋成美さん（34）が29日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・30）に出演。業界の恋愛事情について語った。

ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得して現役を引退、今月23日に婚約を発表した三浦璃来さん（24）と木原龍一さん（33）の「りくりゅう」ペア。現役中の生活について、ナインティナイン・岡村隆史が「ずっと一緒に生活してはったんでしょ？」と聞くと、高橋さんは「りくりゅうペアはそうですね、基本的には」と答えた。

NON STYLE・石田明からは「ペアの距離感ってすごい近いじゃないですか。恋愛に発展することはあるんですか」と問われ、「あります。必ずじゃないですけど、カップルになるペアスケーターは海外含めとても多いです」と明かした。

「性格が違うと練習する時にケンカばっかりしてしまって、そもそも解消してしまう。ペアとして継続できてる時点で相性がいいし、お互い競技のために合わせていく。あとはそこに愛さえあれば（カップルが）成立する」と解説。「やってて好きになっていくこともあると思いますが、そもそも相性のいい人たちがペアを組む。そうでないと結果も出ない」と力説していた。