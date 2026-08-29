新幹線に「完全個室」が実装！ しかしSNSで「子連れは迷惑だから個室に隔離されるべき」「子ども嫌いこそ個室に行け」の論争が…“幼児は無料”なら、追加料金を払って利用すべき？ 新幹線のマナー
2026年新幹線に個室席を導入
「東海道新幹線・山陽新幹線に個室が導入される」というニュースが発表され、話題となりました。個室であれば、周りの目を気にせず過ごせるため、小さい子どもがいる家庭にも需要があると想像されます。
幼児は無料で、東京－名古屋間は5万7620円（スマートEX、通常期）です。全員が指定席なのであれば3万3300円（のぞみ）かかるため、差額は2万4320円高くなる計算です。小さい子どもがいる場合、「ぐずったらどうしよう」「周りの目が気になってゆっくりできない」と考える人もいるでしょう。
しかし、個室であればそのような心配はいりません。新幹線の個室席の導入は、子連れ旅行の新たな選択肢になります。また、子どもによる新幹線トラブルを減らす効果も期待できるでしょう。
SNSでのコメント
新幹線の個室席導入に関して、寄せられたコメントの一例は、以下のとおりです。
・子どもは声が響くから、子連れは個室だけ利用できるようにしてほしい
・子どもが近くにいたら困る大人用の個室を3倍の値段で用意すればいいんだよ
・個室使えないなら旅行するな、新幹線乗るな勢が出そう
・1日に数本子連れ優先車両作ったらいいのでは？
筆者が確認した限り、肯定的なコメントは少ないように感じました。
確かに子どもが苦手な人も一定数いるため、子連れが個室を利用すれば避けられるトラブルもあるでしょう。しかし、「なぜ子連れ側が高いお金を払わないとダメなの？」という意見もあり、根本的な解決にはならない可能性もあります。
新幹線での子どもに関するトラブル
SNSでは、新幹線での子どもに関するトラブルが定期的に話題となります。トラブルの一例は、次のとおりです。
・子どもが泣く
・騒ぐ、走り回る
・指定席に子どもが座っている
・席を譲ってほしいと言われる
小さい子どもがぐずるのはよくあるケースで、親がコントロールできないこともあります。その場合、デッキであやして落ち着いてから戻る親もいますが、その場であやす親もいます。騒ぐ・走り回るなどの迷惑行為は、親が対応すれば防げるでしょう。
しかし、親が寝ていたり、スマホを見ていたりして何もしないケースも珍しくありません。新幹線での移動は、数時間かかるケースが一般的です。しかし、逃げ場のない空間で長時間迷惑行為をされたら、子どもが嫌いではなくても「何とかならないの？」と考えてしまう人もいるでしょう。
新幹線でのマナー
新幹線は、多くの人が同じ空間を共有するため、子どももマナーを守る必要があります。とはいえ、子どもだけでは分からないこともあるかもしれません。親が周りの人のことを考え、極力迷惑にならないように行動する必要があるでしょう。
一方、「子どもだから仕方ない」と寛容に考える姿勢も必要です。自分もかつては子どもであったわけで、多少の迷惑を我慢してもらい大人になったのではないでしょうか。できる限り親は子どもが迷惑にならないようにして、周りの大人は「ある程度はお互いさま」と考えるのも大切でしょう。
「子どもはうるさくて迷惑だから個室を予約しろ」というのは、かなり乱暴な考え方です。しかし、子どもの迷惑行為に対応しない親も一定数います。お互いの移動時間をできる限り快適にできるよう、気遣いあって欲しいと願っています。
まとめ
2026年10月から、子連れ旅行にも便利な個室席が導入されるニュースを取り上げましたが、SNSでは否定的なコメントが多く見られました。新幹線での子どもの迷惑行為はできれば避けたいものの、親がすぐにコントロールできないケースもあります。
親側はできる限りの対応をする必要がありますが、周囲の大人も「お互いさま」と考える姿勢も求められるでしょう。数時間の空間を共有するなら、お互い気持ちよく移動したいものです。
出典
東海旅客鉄道株式会社 Supreme Class
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士