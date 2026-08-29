TVから消えたフジテレビ“元人気女子アナ”、短パン＆タンクトップ夏コーデに反響
フジテレビの元アナウンサーで現社員の秋元優里が22日にInstagramを更新。短パン＆タンクトップのソロショットを披露すると、ファンから「めっちゃ良い」「神スタイル！」といった声が集まった。
【写真】テレビから消えたフジ元女子アナが「スタイル抜群」 モデル級スタイル！ クールな全身ショットや可愛い笑顔ショットも（全10枚）
秋元が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、デニムのショートパンツに白タンクトップ、キャップを身に付けた秋元が佇む姿が収められている。
ショートパンツから美脚をあらわにしたソロショットに、ファンからは「スタイル抜群カッコいい！」「めっちゃ良い素敵です」「神スタイル！」「爽やか〜そして可愛い」などの反響が寄せられている。
■秋元優里（あきもとゆり）
1983年10月25日生まれの42歳。2006年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社して以来、『報道2001』、『ニュースJAPAN』など硬派な報道番組を歴任。2012年12月に同じフジのアナウンサーである生田竜聖と結婚し、翌年7月、第1子（長女）を出産した。2018年4月に離婚。2019年7月1日付でアナウンス室から異動し、アナウンス業務からは離れている。
引用：「秋元優里」Instagram（@yuri_akimoto_1983）
【写真】テレビから消えたフジ元女子アナが「スタイル抜群」 モデル級スタイル！ クールな全身ショットや可愛い笑顔ショットも（全10枚）
秋元が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、デニムのショートパンツに白タンクトップ、キャップを身に付けた秋元が佇む姿が収められている。
ショートパンツから美脚をあらわにしたソロショットに、ファンからは「スタイル抜群カッコいい！」「めっちゃ良い素敵です」「神スタイル！」「爽やか〜そして可愛い」などの反響が寄せられている。
1983年10月25日生まれの42歳。2006年4月、フジテレビにアナウンサーとして入社して以来、『報道2001』、『ニュースJAPAN』など硬派な報道番組を歴任。2012年12月に同じフジのアナウンサーである生田竜聖と結婚し、翌年7月、第1子（長女）を出産した。2018年4月に離婚。2019年7月1日付でアナウンス室から異動し、アナウンス業務からは離れている。
引用：「秋元優里」Instagram（@yuri_akimoto_1983）