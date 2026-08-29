◇インターリーグ ドジャース―タイガース（2026年8月28日 デトロイト）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が28日（日本時間29日）、敵地でのタイガース戦に「1番・DH」で出場。元NPB勢の投球に苦しみ、5打席目までは無安打に終わった。

初回無死、22年から2年間、広島に所属したタイガース先発・アンダーソンにカウント1―2と追い込まれると、最後は内角へのカーブにバットが空を切った。アンダーソンは日本での2年間で24試合に登板し、7勝5敗、防御率3.05をマーク。韓国プロ野球を経て、今季からタイガースに加入し、この試合まで44試合の登板で4勝5敗、防御率4.09を記録している。

3回無死一塁ではチェンジアップを捉えられず、二ゴロ併殺。3打席目は四球を選んだが、アンダーソンに対しては2打数無安打。さらに1―1の8回2死二塁の勝ち越し機で迎えた第5打席では22年から2年間、オリックスでプレーしたワゲスパックの93.1マイル（約149.8キロ）直球を捉えたが、二塁手の正面で内野ゴロとなった。

前日27日（同28日）のブレーブス戦では24年サイ・ヤング賞投手のクリス・セールの前に2三振を含む4打数無安打。3試合ぶりの無安打に終わり、チームも3連戦3連敗で今季4度目のスイープを喫した。

この日の試合前にはブルペン投球を行い、立った状態の捕手に7球、座った状態で17球、計24球を投げ込んだ。変化球も一通り投げ、16球目は変化球を引っかけて暴投となる場面もあった。現地時間30日（同31日）日曜のオープナー起用の可能性を言及していたロバーツ監督は試合前「翔平と話して、マーク（プライアー投手コーチ）とも話して、それから日曜日について決断することになる」と見通しを話していた。