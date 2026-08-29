踏切内に車を閉じ込め列車に轢かせた衝撃の犯行…逮捕されたJAF職員「近隣住民が見た素顔」

被害者の車を踏切から出られないようにした

「相手の車が車間距離が近かったので、注意するために車を止めた」

踏切内にいる後続車の進路をふさぎ、列車と衝突させた52歳の男は警察の調べに対し、このように動機を話したという。

「８月19日、埼玉県警岩槻署は殺人未遂の疑いでJAFの職員・加藤研一容疑者（52）を逮捕しました。18日の夕方５時半ごろ、さいたま市岩槻区の路上に車を止め、後ろを走っていた男性（56）が運転する車を踏切内にとどまらせて殺害しようとした疑いです。

県警によると、加藤容疑者は車間距離が近いと腹を立て、自分の車が線路を越えたところで停車。踏切内で動けなくなった男性の車に近寄り、『車間が近い』などと注意したということです」（全国紙社会部記者）

その直後に遮断機が下がり男性の車は踏切から出られなくなった。そして東武アーバンパークラインの上り列車と衝突。男性は車の外に逃げており、およそ240人いた列車の乗客にもケガはなかった。加藤容疑者はすでに車で走り去っていた。

「警察の取り調べで加藤容疑者は、『あおり運転をされて腹が立った』『注意しようと思って車を止めた場所が、たまたま線路内だった』と供述し、殺意はなかったと主張しているということです」（前出社会部記者）

８月20日、加藤容疑者の身柄が検察に送られた。朝８時半ごろ岩槻署から出てきた護送車の中で加藤容疑者は顔を両手で押さえてうずくまり、その表情はまったく見えなかった。

現場は、さいたま市の大宮駅と千葉方面を結ぶ東武アーバンパークラインの岩槻駅と七里駅の間にある踏切だった。

踏切のすぐそばに住む男性は家の中にいたが、事故が起きたことはすぐにわかったという。

「はじめ、クラクションの音が何度か聞こえていたんです。そして『ビーッ！』という列車の警笛が長い間鳴っていたのですが、ここまで長いのは初めてでした。その後に何かがぶつかるような『ズン！』という衝撃音がしたんです。これは何かあったなと窓から外を見たら、線路に車が見えて、人が集まってきているところでした」

「110番、どこですか？」

事件直後に踏切に行ったという男性は混乱した状況を次のように説明する。

「そこらじゅうに車の部品が飛び散っていました。踏切には集まってきた20人ぐらいの人がいて、列車の中からは乗客がスマホで写真を撮っていました。そのうちに警察や消防が到着して、さらに騒然とした雰囲気になったんです。

その後、列車と衝突した車がレッカーされるまで２時間半ほどかかりました。列車内の人たちは、外から見ただけでも疲れ切っているのがわかりました」

また、近くに住む40代の男性は「被害者の男性は呆然としていました」と振り返る。

「列車が通過した後に、何か鉄がこすれるような音が聞こえたんです。これは何かあったなと思って様子を見に行きました。そうしたら車体の左後部が大きくひしゃげた状態の車が踏切の外に半分だけはみ出ていて、そのわきに運転していた男性が呆然と立っていました。

私が近づくと、『どうすればいいでしょう』と聞いてきたので、『とにかく110番ですよ』と答えました。そうしたら、『110番、どこですか』と聞くので、『いち、いち、ぜろ、です』と教えたんです。気が動転して、何が起きたのかわかっていないように見えました」

加藤容疑者は「あおり運転をされた」と供述しているようだが、この男性によると、「被害者の男性はまじめな勤め人に見えました。ごく普通のおじさんという印象で、あおり運転をするような人とは思えない」という。

今回、殺人未遂の容疑で逮捕された加藤容疑者はどのような人物なのだろうか。

加藤容疑者の実家周辺の住人は、その印象を「いまはお母さんが独り暮らしをしていますが、息子さん（加藤容疑者）が月に何度か顔を出して庭の手入れとかをしていました。感じのいい、やさしそうな方ですよ」と話す。ふだんの印象と「殺人未遂」という凶悪犯罪は結びつかないようだった。

「あおり運転」については、いまのところ加藤容疑者の供述だけで、警察では確認できていないという。

25日午後に事件のあった踏切を訪れると、ちょうど岩槻署が〈情報をお寄せください〉と事件に関する情報提供を呼びかける看板を設置しているところだった。

「あおり運転」などのトラブルから発生した「事故」なのか。それとも、見知らぬ相手を踏切内に閉じ込め、意図的に列車と衝突させて殺害しようとした前代未聞の凶悪な殺人未遂事件なのか──。

今後、捜査の進展が待たれる。

※「FRIDAYデジタル」では、皆様からの情報提供・タレコミをお待ちしています。下記の情報提供フォームまたは公式Xまで情報をお寄せ下さい。

情報提供フォーム：https://friday.kodansha.co.jp/tips

公式X：https://x.com/FRIDAY_twit

取材・文：中平良