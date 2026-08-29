パパさんのお膝の上にいた猫ちゃんが、撫でてもらった直後におもむろに立ち上がって…？その後の甘えん坊すぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万再生を突破し、「こんなに可愛くすりすりされたらたまらないでしょうね♡」「種族と美味しさを超えた、真実の愛です♡♡♡」といった声があがりました。

【動画：『赤ちゃんみたい』大好きなパパに撫でてもらった猫→次の瞬間…想像以上の『甘えっぷり』】

仲良し4姉弟♡

Instagramアカウント「@kozinuya」に投稿されたのは、元迷い猫の「マイキー」くんが、パパさんに撫でられた時の反応をおさめたリールです。

マイキーくんは、薄いグレーの毛色とうっすら見える縞模様が可愛らしい男の子。お散歩中のママさんのあとを追いかけ、自宅までついてきたところを保護され、縁あってその後お迎えされることになりました。現在は大型犬の「ロズ」ちゃん、「ワゾウスキ」くん、「セリア」ちゃんと一緒に、毎日仲良く暮らしているそうです。

パパさんに撫でられると…？

自ら家族を選んでやってきたマイキーくんですが、特にパパさんのことが大好きなのだとか。ある日も、横になっているパパさんのお膝の上で、パパさんの顔に背中を向ける形で丸くなっていたというマイキーくん。そんなマイキーくんをパパさんが撫で撫ですると、おもむろに立ち上がったそう。

そして体の上を歩きにくそうに移動したかと思ったら、なんとパパさんの口元に頭を擦りつけて、甘えていたのだとか。

「パパ大好き♡」

マイキーくんはそのままその場に伏せをすると、幸せそうなお顔でパパさんのアゴに何度も繰り返し頭を擦りつけ、パパさんにキスをしてもらっていたそう。やがて、その姿勢のまま目を瞑り、眠る態勢に入ったのだとか。

そのあまりの可愛さに、パパさんも思わず「赤ちゃんみたい」と驚きを隠せなかったといいます。ベッタリと甘えてくれるその姿は、見ているだけで胸がキュンとときめいてしまいます。

可愛すぎる甘えっぷりを披露してくれたマイキーくんに、リールの視聴者からは「マイキーの好き好きモードが可愛い過ぎる♡」「めっちゃイチャイチャ♡♡♡これはたまりませんなぁ♡マイキーさんてば♡」「こりゃたまらん可愛いですね♡♡♡」「ひゃ～♡可愛すぎる～♡」「可愛い過ぎます♡たまらない♡」「どっちも可愛いww」「オヤジさんのお髭がジョリジョリして心地よさそうですね～w」といったコメントがよせられました。

Instagramアカウント「@kozinuya」では、パワフルで可愛らしいワンちゃんたちとマイキーくんの、微笑ましくも賑やかな日常のほかに、これまでに保護されてきた猫ちゃんたちの姿も見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネルInstagramアカウント「@kozinuya」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。