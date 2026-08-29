◇米女子ゴルフツアー FM選手権第2日（2026年8月28日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6533ヤード、パー72）

1打差の2位から出た山下美夢有（25＝花王）が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算9アンダーの首位タイに浮上した。

U―NEXTのインタビューに応じた山下は「今日はなかなか最初のバーディーが来なかった。耐えてのゴルフ。でも7番で1つ目が来てくれたので、そこからスタートが切れた。何とかアンダーパーで回れたので良かった」と振り返った。

インから出て序盤は伸ばせなかった。最初にスコアが動いたのはパー3の16番。グリーン奥からウエッジで放り込んだ。初日に続いてチップインで最初のバーディーを奪い「チップインが決まってくれて、いいフィーリングで回れた」と勢いに乗った。

続く17番はベタピンにつけて連続バーディー。後半の1番でボギーを叩いたものの、2番で5メートルをねじ込んでバウンスバック。5番では1メートル弱につけてスコアを伸ばし、一時は単独トップに立った。

8番ではアプローチを寄せ切れずパーパットがカップに蹴られた。「今日はショットの縦距離が合っていなかった。後半はショートゲームが良くなかった」と反省するなどグリーン周りで苦しむ場面もあったが、しっかりとスコアをまとめた。

前週のCPKC女子オープンでは72ホールのツアー史上最少スコアをマークし完全優勝で今季2勝目、ツアー4勝目を挙げた。2週連続優勝となれば23年に日本ツアーのブリヂストン・レディース、リゾートトラスト・レディースで記録して以来。米ツアーでは自身初。日本人では10年の開幕戦ホンダPTTタイランド、第2戦HSBC女子チャンピオンズを制した宮里藍以来16年ぶりの快挙となる。

「最後はショートゲームだと思う。ショートゲームがもうちょっと寄ってくれたら。残り2日優勝争いできるように頑張りたい」と週末の戦いを見据えた。