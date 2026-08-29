バタバタと倒れた兵士はハゲタカや猛獣に貪り食われ数日で白骨に…男性（106）が語るインパール作戦の退却路
日本陸軍の参加兵力約10万人のうち、3万人もの戦死者を出したインパール作戦。新潟県村上市の佐藤哲雄さんは、この“史上最悪の作戦”に、高田（現上越市）の歩兵第58連隊の分隊長として参加していた。
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佐藤哲雄さん（106）
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ハゲタカや猛獣に貪り食われ…
撤退の道中、ハゲタカがね、羽を広げて体当たりしてくるんだよ。狙われたのは、負傷や飢え、マラリアなどの病気でフラフラになっている兵士。倒れたら最後、2羽3羽とのしかかられて、顔とか肌が出ている部分から長いクチバシでつつかれ、食われていく。
ヒョウも、衰弱した兵を襲おうと木の上から機会を窺っている。帯剣の剣先を上にして地面に刺して光の反射で威嚇し、おっぱらおうとした。だけど、バタバタと倒れた兵は、ハゲタカや猛獣に貪り食われ、わずか数日で白骨になった。
死屍累々の敗走路は“白骨街道”と呼ばれた。作戦開始は1944年3月。ビルマ（現ミャンマー）の国境付近から進軍し、英領インドのインパール攻略を目指した。だが、兵站を軽視した無謀な計画は、日本軍を総崩れに追い込む。
分隊は15人。作戦を始める時、1人あたり米6合のほか、軍票で買い上げた牛、山羊、羊が配給されました。作戦を指揮した司令官の牟田口廉也が発案して自賛した「ジンギスカン作戦」。食料がなくなったら家畜を殺して喰えと。ところが、ビルマの大河・チンドウィン川を渡る際、小船の上の家畜が暴れた。揺れてこっちが危ないから、綱を切って家畜を川に落とすしかなかったんだ。渡河後も国境の険しい山岳地帯を越えないといかん。生きた動物を連れて行軍すること自体、無茶だったんだわ。
私の所属した第31師団は激戦の末、命令通りインパール北方のコヒマを占領した。でも食料や弾薬の補給はない。だんだん英軍に追い込まれていった。
撃砲弾の破片が左足に突き刺さった
私も迫撃砲弾の破片が左足に突き刺さって野戦病院へ。手足を縛られて「痛ければ声を上げて泣け」と言われながら、麻酔なしで破片を引っ張り出す応急手術を受けた。足を引きずって前線に戻ったら、多くの部隊がほぼ全滅状態でね。
完全な負け戦ですよ。撤退命令は7月だったが、師団長の佐藤幸徳中将は、その前に独断で退却を決めました。部下の命を守ろうとした英断だったと思う。
それでも、日本兵は英軍の激しい追撃に加え、飢餓や疫病で次々と力尽きていく。手榴弾を抱えてピンを抜き、自決する兵も相次いだ。極限の状況下、佐藤さんの支えになったのは、かつての上官の言葉だった。
私が高田の連隊に転属して出征する時、それまで所属していた新発田の歩兵第16連隊の副官が、訓示でこう言ったんです。「死ぬばかりがお国のためではない。生きて帰って日本のために働け」と。お国のために死んでこいと教え込まれた時代だから、最初は理解できなかったけども、あの言葉があったから、生き延びることができた。
撤退戦は、敵の弾に当たって死ぬより、餓死した兵の方が多かったんだ。喰うもんがないから、帯剣で掘り起こしたバナナの木の根っこや、赤いキノコなんかも煮て食べた。パイナップルの根っこは軍帽みたいに繊維だらけ。煮ても固くて食べられたもんじゃなかったな。とにかく、生き抜くことが最優先でした。
ビルマで英軍の捕虜となった佐藤さんは、終戦から2年後に帰国。負けた兵が語るべきではないと、長らく戦争の記憶を封印してきたが、今は語り継ぐことが生き延びた自分の使命と考える。今年9月で107歳。
戦争は人を殺すこと。酷い目に遭うのは下の人間ばかり。勝っても負けても死んだ者は帰ってこない。いいことのはずがねえな。
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〈「眼と口元にウジがわいて…」「一番怖かったのが人間」男性（101）がジャングル地帯で体験した“生き地獄”〉へ続く
（佐藤 哲雄／週刊文春 2026年8月13日・20日号）