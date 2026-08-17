ネパール中部で発生した大規模な土石流は、死者が500人を超え行方不明者がおよそ2000人にのぼるなど被害が拡大しています。

首都・カトマンズの病院には、行方が分からなくなっていた家族の遺体と対面する人などが訪れていました。

安置所で夫と対面した妻「人生のパートナーを失い悲しいです。1人で2人の子供を育てていかないといけません」

ネパール中部で26日に発生した大規模な土石流では、これまでに579人の死亡が確認されました。

行方不明者も1924人に上っていますが、ネパールの観光当局は行方不明となっている日本人5人の氏名などを公表しました。全員がヤマモト姓で家族とみられます。

YAMAMOTO TOSHITAKAさん（41）、YAMAMOTO KANAKOさん（41）、YAMAMOTO KAYOKOさん（10）、YAMAMOTO HAYATOさん（6）、YAMAMOTO RYUTOさん（3）

また、ロイター通信によりますと、ネパールの赤十字関係者は少なくとも9万3000人が被災したことを明らかにしました。