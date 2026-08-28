ポメラニアンのソイくん、新築の壁を破壊！？「もう怒らないで」と訴えかける表情が天使すぎる
YouTubeチャンネル「ポメラニアンのソイ」が、「【悲報】新築マンション、愛犬に破壊されました...絶望する飼い主と笑顔のポメラニアン。 My Pomeranian destroyed our new apartment 」を公開しました。動画では、お留守番中に脱走して壁紙を派手に破いてしまったポメラニアンのソイくん（1歳）と、絶望する飼い主の様子が収められています。
飼い主が帰宅すると、廊下の壁紙が広範囲にわたってビリビリに剥がされ、床一面に散乱しているという衝撃の光景が広がっていました。新築で購入し、まだ住んで1年も経っていないという我が家の惨状に、「流石にショックが隠しきれない」と飼い主は肩を落とします。
しかし、当の本人のソイくんはケージの中でケロッとした表情。ケージに立ち上がり、しっぽを振って無邪気にアピールする姿に、「元気でよかったけど、飼い主は元気がなくなっちゃったよ」と思わずこぼします。その後、ペットカメラの映像を確認すると、ソイくんがケージの中でゴロゴロしているうちに足で扉を押してしまい、偶然開いて脱走した一部始終が映っていました。
再発防止のため、飼い主はソイくんを破壊された壁の前に連れて行き、お説教タイムに突入。ママさんに心を鬼にして叱ってもらいますが、ソイくんは「ボクはやってないワン」と言わんばかりの顔で目をそらしたり、お座りをして「もう怒らないで」と見つめてきたりと、反省しているのかどうかわからない反応を見せます。
そのあまりの可愛さに、飼い主もついつい「今回は飼い主も悪かったから許すね！」と陥落。ヘソ天になって撫でられ、大あくびをするソイくんの姿に癒されつつも、「修理費に頭をかかえてしまった」という悲哀のオチで締めくくられています。
飼い主が帰宅すると、廊下の壁紙が広範囲にわたってビリビリに剥がされ、床一面に散乱しているという衝撃の光景が広がっていました。新築で購入し、まだ住んで1年も経っていないという我が家の惨状に、「流石にショックが隠しきれない」と飼い主は肩を落とします。
しかし、当の本人のソイくんはケージの中でケロッとした表情。ケージに立ち上がり、しっぽを振って無邪気にアピールする姿に、「元気でよかったけど、飼い主は元気がなくなっちゃったよ」と思わずこぼします。その後、ペットカメラの映像を確認すると、ソイくんがケージの中でゴロゴロしているうちに足で扉を押してしまい、偶然開いて脱走した一部始終が映っていました。
再発防止のため、飼い主はソイくんを破壊された壁の前に連れて行き、お説教タイムに突入。ママさんに心を鬼にして叱ってもらいますが、ソイくんは「ボクはやってないワン」と言わんばかりの顔で目をそらしたり、お座りをして「もう怒らないで」と見つめてきたりと、反省しているのかどうかわからない反応を見せます。
そのあまりの可愛さに、飼い主もついつい「今回は飼い主も悪かったから許すね！」と陥落。ヘソ天になって撫でられ、大あくびをするソイくんの姿に癒されつつも、「修理費に頭をかかえてしまった」という悲哀のオチで締めくくられています。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
ポメラニアンとの日常をゆるっとお届けするチャンネルです🐾 夫婦でソイくんをお迎えしました！ 🎂 2025/03/05 🏠 2025/05/31 🐶 ポメラニアンのソイ(♂) ワンちゃんとの暮らしに癒されたい方はぜひ、動画を観ていってください🙇🏻
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