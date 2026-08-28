「ボクはやってないワン」とぼける表情があまりにも可愛い

現場検証でお説教！「これビリビリしたの誰？」

破壊の張本人！ケージでケロッとしているソイくん

【ASMR】心地よいカリカリ音に悶絶！ポメラニアンの無心な食事姿が天使すぎると話題に

【悶絶】愛犬と古民家で和装前撮り！大はしゃぎからの「なんかお利口じゃない？」な姿が尊い

ポメラニアンのソイくん、新しいベッドで大ハッスル！「楽しんでるならまあいいかな」と飼い主もほっこり

新しいベットが怖い!!おやつが食べたいポメラニアン🐶TikTokで購入したベットは気にいるの？My Pomeranian is scared of the new bed🐾

チャンネル情報

ポメラニアンとの日常をゆるっとお届けするチャンネルです🐾 夫婦でソイくんをお迎えしました！ 🎂 2025/03/05 🏠 2025/05/31 🐶 ポメラニアンのソイ(♂) ワンちゃんとの暮らしに癒されたい方はぜひ、動画を観ていってください🙇🏻