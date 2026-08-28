熱中症で倒れていた女性を助けたのは、高校生と中学生の2人でした。

【写真を見る】地下鉄駅で叫び声… 中学生と高校生の“とっさの判断”が女性を救う ｢人を助けるのは当たり前｣ 迷いなき対応に感謝状

28日、名古屋の瑞穂警察署から感謝状を受け取ったのは、名古屋市に住む高校1年生の木村美愛琉さん（16）と、中学3年生の安藤結優姫さん（14）。

7月25日、瑞穂区の地下鉄「新瑞橋駅」での出来事でした。

「駅で叫んでいる男性が…」

（高校1年生･木村美愛琉さん）

「駅で叫んでいる男性がいて、駆けつけたらエレベーター内で女性が倒れていて、すぐに救急車と警察を呼びました」

（中学3年生･安藤結優姫さん）

「とりあえずやばかったから、焦るも何も先に連絡した」

2人の迅速な対応により、倒れていた女性（68）は速やかに病院に運ばれました。

「人を助けるのは当たり前」「困っている人がいたらこれからも助ける」

女性は熱中症の疑いがありましたが、その後回復し命に別状はなかったということです。

（中学3年生･安藤結優姫さん）

「人を助けるのは当たり前なので、当たり前のことができたと思った」



（高校1年生･木村美愛琉さん）

「困っている人がいたら、これからも助けようと思う」