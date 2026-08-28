三浦大輔×阿波野秀幸が振り返るベイスターズ暗黒期「孤軍奮闘状態だった」
YouTubeチャンネル「阿波野チャンネル」が、「三浦大輔の宝刀「超スローカーブ」誕生秘話。1998年ベイスターズ日本一から一転…「ハマの暗黒期」」と題した動画を公開した。動画では、三浦大輔と阿波野秀幸が対談し、1998年の日本一以降に訪れた「ハマの暗黒期」の舞台裏や、三浦の代名詞とも言える「超スローカーブ」の誕生秘話を明かした。
話題は、1998年の優勝以降、主力選手が次々とチームを去った「暗黒時代」の振り返りからスタート。阿波野が当時の三浦を「孤軍奮闘状態」と表現すると、三浦は「俺が何とかしなきゃという気持ちでずっとやっていたと思う」と述懐。チーム全体に「負ける免疫ができてきた」と、勝てない時期の苦しいチーム状況を語り合った。
ファンからの質問に答えるコーナーでは、「超スローカーブ」を投げるきっかけに言及。三浦は「速い球が投げれなかったから」と意外な事実を告白。「全力で投げても目立たない。だったら緩急を使おう」と考えたという。さらにオールスターゲームでも、真っ直ぐで勝負する他の投手を見て「俺は真っ直ぐで勝負しても誰も驚かない。逆をいってやろうと1番遅い球を投げてやろう」と思いついたエピソードを披露。あの大谷翔平を投手ゴロに打ち取った際には「まあ、うれしかったですよ」と笑顔を見せた。
さらに、2024年の日本一決定時に1番に思い浮かんだことについて問われると、「終わったー！」と回答。クライマックスシリーズから続く激闘を終え、「もう明日から試合しなくていい」と、監督としての重圧から解放された本音を吐露し、阿波野の笑いを誘った。
動画全体を通して、苦しい時代を背負い続けた三浦の野球への深い情熱と、阿波野との和やかな関係性が伝わってくる。外国人投手への一喝エピソードや監督としての意外なルーティンなど、番長の素顔と裏話がたっぷりと詰まった対談となっている。
話題は、1998年の優勝以降、主力選手が次々とチームを去った「暗黒時代」の振り返りからスタート。阿波野が当時の三浦を「孤軍奮闘状態」と表現すると、三浦は「俺が何とかしなきゃという気持ちでずっとやっていたと思う」と述懐。チーム全体に「負ける免疫ができてきた」と、勝てない時期の苦しいチーム状況を語り合った。
ファンからの質問に答えるコーナーでは、「超スローカーブ」を投げるきっかけに言及。三浦は「速い球が投げれなかったから」と意外な事実を告白。「全力で投げても目立たない。だったら緩急を使おう」と考えたという。さらにオールスターゲームでも、真っ直ぐで勝負する他の投手を見て「俺は真っ直ぐで勝負しても誰も驚かない。逆をいってやろうと1番遅い球を投げてやろう」と思いついたエピソードを披露。あの大谷翔平を投手ゴロに打ち取った際には「まあ、うれしかったですよ」と笑顔を見せた。
さらに、2024年の日本一決定時に1番に思い浮かんだことについて問われると、「終わったー！」と回答。クライマックスシリーズから続く激闘を終え、「もう明日から試合しなくていい」と、監督としての重圧から解放された本音を吐露し、阿波野の笑いを誘った。
動画全体を通して、苦しい時代を背負い続けた三浦の野球への深い情熱と、阿波野との和やかな関係性が伝わってくる。外国人投手への一喝エピソードや監督としての意外なルーティンなど、番長の素顔と裏話がたっぷりと詰まった対談となっている。
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