2024年日本一になったとき1番に思い浮かんだこと

「辞めます」元プロ野球審判が明かすデビュー戦の悲劇。金本知憲の打球で“大誤審”し「大揉めした」裏側

「3割は命を落とす」元プロ野球審判が明かす過酷な現実…ストレスで心停止した壮絶エピソード

三浦大輔×阿波野秀幸「何点でも取ってくれる」伝説のマシンガン打線への絶大な信頼感と1998年日本一の裏側

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元プロ野球選手の阿波野秀幸が、野球の楽しさや裏話をお届けするチャンネルです。ピッチャー目線での解説から、普段の暮らしや趣味まで、ここでしか見られない“素顔の阿波野”を発信していきます。