意外と知らないカスピ海の危機。水位低下が引き起こす世界物流と資源への深刻なダメージとは？

意外と知らない世界の真実。なぜ今になってアフリカ諸国は「罪を認め賠償を求める動き」を強めているのか？

チャンネル情報

【世界経済情報】モハPチャンネル ●元機関投資家による、世界の経済ニュースをわかりやすくお伝えするチャンネルです。 ●特に、金融市場で起こっていることを、金融に詳しくない方にもわかるように解説しています。 ●また、日本のメディアではあまり報道されない、国際情勢についても情報発信しています。