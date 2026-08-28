以前の検証から生まれた「牛乳は血糖値を抑える？」という仮説

内科医が自らの体で検証、納豆だけを食べたときの血糖値の変化とオススメの食べ方

「すごい血糖値スパイク」に驚愕！カルピスを飲むなら「BIO」に置き換えて損しない決定的な理由

【バレンタインに必見】チョコと血糖値の実験！カカオ量が衝撃の結果を生む！内科医が解説！

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥