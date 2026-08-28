大型犬と育った男の子の「現在の姿」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万9000回再生を突破し、「とっても幸せそう」「愛が溢れてますね」「ほんま癒される…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：男の子が小さな時から『大型犬と育った』結果→5歳になった現在も…『愛してるよ』あまりにも尊い記録】

5歳の男の子とわんこ

Instagramアカウント「lleeaa_0327」の投稿主さんは、オーストラリアンシェパード『Lea(レア)』ちゃんの日常を紹介しています。

レアちゃんには、一緒に暮らす5歳の男の子がいます。男の子は、生まれたときからレアちゃんと一緒。小さな頃から大型犬のいる暮らしに慣れ親しみ、今ではレアちゃんへの愛情もたっぷりです。

2人の姿は、まるでずっと前から出会っていたかのよう。いつも自然に寄り添い、家族として穏やかな時間を重ねているそうです。

レアちゃんにとっても、男の子は大切な存在。お互いの距離の近さから、深い絆が伝わってきます。

幸せな毎日にほっこり

大切にしているおもちゃをレアちゃんに壊されてしまっても、大好きなお菓子を食べられてしまっても、男の子は怒りません。むしろ、そんな出来事さえ一緒に暮らす2人の日常のひとつなのかもしれません。

ときには仲良く遊び、ときにはぴったり体を寄せ合って過ごします。大きなレアちゃんと小さな男の子。体格には大きな違いがありますが、そんなことを感じさせないほど息もぴったりです。

いつも同じ空間で過ごしながら、少しずつ絆を深めてきた2人。その光景は、見ている人の心まで温かくしてくれます。

優しい時間が流れる…

もちろん、言葉で会話をすることはできません。それでも、お互いを大切に思う気持ちはしっかり伝わっているようです。

男の子は毎日のようにレアちゃんへ、「愛してるよ。産まれてくれてありがとう」と優しくささやいているそうです。

さらに、ママからキスをお願いされると渋ることがあるのに、レアちゃんには惜しみなくチュッチュ。大好きなレアちゃんには、全力で愛情表現をするといいます。

生まれた日からそばにいる大切な家族。5歳になった今も変わらない男の子の想いに、思わず胸がいっぱいになる記録でした。

この投稿には「レアちゃんの笑顔がたまりません」「これが犬と子供の絆か…」「心が洗われます」などの温かなコメントが寄せられています。

レアちゃんとご家族の幸せな日常は、Instagramアカウント「lleeaa_0327」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「lleeaa_0327」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。