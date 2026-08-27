大谷翔平らスター選手を次々と獲得し、MLB屈指の大型補強を続けてきたロサンゼルス・ドジャース。その球団を率いるマーク・ウォルター氏をめぐる財務問題が、MLB全体を揺るがす可能性が浮上している。



米『Sports Illustrated』によると、ウォルター氏は現在、ニューヨーク・マンハッタンの連邦検察と米証券取引委員会（SEC）の調査を受けている。現時点で起訴はされておらず、調査には協力しているという。





問題の中心にあるのは、ウォルター氏が関係する 保険 会社から、同氏や 投資 会社TWG Globalと関係する企業へ巨額の資金が流れていたとされる点だ。当初約10億ドルだった関連当事者向け融資が、内部調査後に最大210億ドル分まで再分類されたと報じられている。この問題は ドジャース とも無関係ではない。2012年にウォルター氏のグループが ドジャース を21億5000万ドルで買収した際、約12億ドルがウォルター氏の支配下にある 保険 会社から調達されたとされる。さらに、 ドジャース 放映権 を管理するAmerican Media Productions（AMP）にも、ウォルター氏らと関係する 保険 会社から巨額の資金が流れている。金融リサーチャーのニック・ネメス氏によれば、関連する5つの 保険 会社がAMPの債務14億9000万ドルを保有しているという。そして、この問題が大きな意味を持つのがMLBの次期労使協定（CBA）交渉だ。現行CBAは12月1日に期限を迎える予定で、オーナー側は戦力均衡を理由にサラリーキャップ導入を強く求めている。 ドジャース はこれまで、MLBの「金持ち球団」の象徴として、サラリーキャップを求めるオーナー側の論拠に使われてきた。しかし今回、ウォルター氏の複雑な資金調達構造が注目されたことで、「 ドジャース の強さはMLBの収益格差だけによって生まれたものなのか」という新たな疑問が生じている。ウォルター氏は8月12日、 NBA のロサンゼルス・レイカーズの支配権を125億ドルで売却することで合意。 チェルシー FCの持ち分売却も検討していると報じられており、 ドジャース についても売却の可能性が取り沙汰されている。ただし、球団側は売却を否定している。 ドジャース の経営に今後どこまで影響するかは不透明だが、今冬のCBA交渉を前に、MLBが掲げてきたサラリーキャップ論にも新たな火種が生まれた格好だ。