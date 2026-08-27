熊本地震からあすで1か月。この期間に大きな決断を迫られた人たちがいました。スーパーの閉店を決断せざるを得なかった人。オープン目前で被災したケーキ店は、ここにきてようやく店を開ける決断をしました。

おととい、Nスタが向かったのは先月の地震で震度6強を観測した熊本県八代市。地震の爪痕が至る所に残っています。

地域の暮らしを支えてきたスーパーは…

カガミユーウマート 片山孝治 代表

「（地震で）もうほとんど倒れていて、店に入れない、足の踏み場がないような状況でした。生ものがもう全部ダメになって、全部廃棄処分しました」

こちらは鮮魚コーナー。冷蔵ケースは使えない状況に。

カガミユーウマート 片山孝治 代表

「こっちは鮮魚コーナーの生け簀だったんですけど。（Q.生け簀があった？）生け簀2つ置いていました。倒れて割れました。大変でした」

それでも、店内にはお客さんの姿が。

客（20代）

「地震が起きて、改めて来て、店内が一変してたので少し寂しい」

地震が発生し、2日間は停電しましたが、お客さんからは「店を開けてほしい」という声。そこで、片付け作業と並行して3日目には営業を再開しました。

カガミユーウマート 片山孝治 代表

「肉もない、魚もない、惣菜もない、青果もない。そんな状況でやっているので、まだ求めるお客様もいらっしゃいますし、いま精いっぱい営業を続けています」

商品棚はこの状況。現在、仕入れているのは菓子パンなど賞味期限が短い商品のみ。代表の片山さんは大きな決断を迫られました。

カガミユーウマート 片山孝治 代表

「在庫もまだ少し残ってますから、これをある程度売り切ってから閉店しようかなと思っています。（Q.被害額は？）1億円以上だと思います。建て直しまでして営業再開は、ちょっと無理かなって。そこはもう判断しました」

9月の頭をめどに閉店することに…

客（30代）

「寄りやすいところだったので悲しい」

カガミユーウマート 片山孝治 代表

「（Q.残りの期間どのように営業する？）少しでもお客様の役に立てたらと思い、精いっぱい頑張りたい」

震度7の地震が襲った熊本県宇城市にも、いったん閉店を決断した「靴店」がありました。店舗が被災したため“最後の営業”は近くにある別の場所で…

客

「（閉店は）とても残念だがしょうがない。自然災害だから」

3代目は…

山口カサヤ 山口孝政さん

「ちょっと、先の見通しが立たないというのが一番。最後まで一人一人のお客様と向き合い、全部売り切れたらいいなと思う」

およそ500足あった商品は、残り40足ほどになりました。

一方、宇城市では、地震から1か月を前に大行列となったお店がありました。

ニュアージュシフォン 片山頼子さん

「お待ちいただきありがとうございます」

おととい、プレオープンを迎えたのはシフォンケーキ専門店。国産素材にこだわっています。

ニュアージュシフォン 片山頼子さん

「ありがとうございます」

「がんばってね」

夫婦の念願だったケーキ店。実は…

ニュアージュシフォン 片山頼子さん

「大地震がまさか（オープンの）3日前に起きると思っていなくて」

もともと先月31日にオープン予定でしたが、その3日前に熊本地震が発生しました。

ニュアージュシフォン 片山鉄治さん

「身動きが取れないぐらい揺れて、隣の後ろに100キロぐらいあるソフトクリームの機械があって、それが僕と従業員の間にガーンと倒れてきて」

幸い、ケーキを焼くための機材など大きな被害は免れました。ただ、ここで夫婦が決断したことは地域の支援。地震翌日から毎日、地域の人たちに「水」を提供することにしたのです。

ニュアージュシフォン 片山頼子さん

「まだまだ断水の所も多いので」

もともとショウガ農家を営んでいた片山さん夫婦。去年8月の記録的な大雨で、畑などに大きな被害が出た際、多くの人たちに助けてもらったそうです。

ショウガの栽培で使用していた地下水を提供。この日は断水が続く高齢者施設を訪ねました。夫婦からの水の提供に、看護師は…

高齢者施設の看護師

「こんなに水がありがたいとしみじみと感じて、心遣いが本当にありがたい」

店のオープン準備を後回しにしても続けた地域の支援。地震から1か月を前に…

片山さん夫婦の姿は、厨房にありました。

そして、おととい、その日を多くの人が待ちわびていました。お客さんのなかには、断水していた高齢者施設のスタッフも…

高齢者施設スタッフ

「泣かないで、泣いてる。こっちが感動ですよ、こんな大変なときに」

ニュアージュシフォン 片山頼子さん

「お互いさまです」

ニュアージュシフォン 片山鉄治さん

「地域の皆さんのおかげでうちも成り立っていってるし、皆さんのおかげでやっていけているので、還元できるように頑張ろうと思う」

ニュアージュシフォン 片山頼子さん

「ここの地域で一緒に盛り上がっていきたい」