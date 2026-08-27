熊本地震1か月を前に“大きな決断”被災3日後に再開もスーパーが閉店 開店3日前に被災したケーキ店がついに開業
熊本地震からあすで1か月。この期間に大きな決断を迫られた人たちがいました。スーパーの閉店を決断せざるを得なかった人。オープン目前で被災したケーキ店は、ここにきてようやく店を開ける決断をしました。
おととい、Nスタが向かったのは先月の地震で震度6強を観測した熊本県八代市。地震の爪痕が至る所に残っています。
地域の暮らしを支えてきたスーパーは…
カガミユーウマート 片山孝治 代表
「（地震で）もうほとんど倒れていて、店に入れない、足の踏み場がないような状況でした。生ものがもう全部ダメになって、全部廃棄処分しました」
こちらは鮮魚コーナー。冷蔵ケースは使えない状況に。
カガミユーウマート 片山孝治 代表
「こっちは鮮魚コーナーの生け簀だったんですけど。（Q.生け簀があった？）生け簀2つ置いていました。倒れて割れました。大変でした」
それでも、店内にはお客さんの姿が。
客（20代）
「地震が起きて、改めて来て、店内が一変してたので少し寂しい」
地震が発生し、2日間は停電しましたが、お客さんからは「店を開けてほしい」という声。そこで、片付け作業と並行して3日目には営業を再開しました。
カガミユーウマート 片山孝治 代表
「肉もない、魚もない、惣菜もない、青果もない。そんな状況でやっているので、まだ求めるお客様もいらっしゃいますし、いま精いっぱい営業を続けています」
商品棚はこの状況。現在、仕入れているのは菓子パンなど賞味期限が短い商品のみ。代表の片山さんは大きな決断を迫られました。
カガミユーウマート 片山孝治 代表
「在庫もまだ少し残ってますから、これをある程度売り切ってから閉店しようかなと思っています。（Q.被害額は？）1億円以上だと思います。建て直しまでして営業再開は、ちょっと無理かなって。そこはもう判断しました」
9月の頭をめどに閉店することに…
客（30代）
「寄りやすいところだったので悲しい」
カガミユーウマート 片山孝治 代表
「（Q.残りの期間どのように営業する？）少しでもお客様の役に立てたらと思い、精いっぱい頑張りたい」
震度7の地震が襲った熊本県宇城市にも、いったん閉店を決断した「靴店」がありました。店舗が被災したため“最後の営業”は近くにある別の場所で…
客
「（閉店は）とても残念だがしょうがない。自然災害だから」
3代目は…
山口カサヤ 山口孝政さん
「ちょっと、先の見通しが立たないというのが一番。最後まで一人一人のお客様と向き合い、全部売り切れたらいいなと思う」
およそ500足あった商品は、残り40足ほどになりました。
一方、宇城市では、地震から1か月を前に大行列となったお店がありました。
ニュアージュシフォン 片山頼子さん
「お待ちいただきありがとうございます」
おととい、プレオープンを迎えたのはシフォンケーキ専門店。国産素材にこだわっています。
ニュアージュシフォン 片山頼子さん
「ありがとうございます」
「がんばってね」
夫婦の念願だったケーキ店。実は…
ニュアージュシフォン 片山頼子さん
「大地震がまさか（オープンの）3日前に起きると思っていなくて」
もともと先月31日にオープン予定でしたが、その3日前に熊本地震が発生しました。
ニュアージュシフォン 片山鉄治さん
「身動きが取れないぐらい揺れて、隣の後ろに100キロぐらいあるソフトクリームの機械があって、それが僕と従業員の間にガーンと倒れてきて」
幸い、ケーキを焼くための機材など大きな被害は免れました。ただ、ここで夫婦が決断したことは地域の支援。地震翌日から毎日、地域の人たちに「水」を提供することにしたのです。
ニュアージュシフォン 片山頼子さん
「まだまだ断水の所も多いので」
もともとショウガ農家を営んでいた片山さん夫婦。去年8月の記録的な大雨で、畑などに大きな被害が出た際、多くの人たちに助けてもらったそうです。
ショウガの栽培で使用していた地下水を提供。この日は断水が続く高齢者施設を訪ねました。夫婦からの水の提供に、看護師は…
高齢者施設の看護師
「こんなに水がありがたいとしみじみと感じて、心遣いが本当にありがたい」
店のオープン準備を後回しにしても続けた地域の支援。地震から1か月を前に…
片山さん夫婦の姿は、厨房にありました。
そして、おととい、その日を多くの人が待ちわびていました。お客さんのなかには、断水していた高齢者施設のスタッフも…
高齢者施設スタッフ
「泣かないで、泣いてる。こっちが感動ですよ、こんな大変なときに」
ニュアージュシフォン 片山頼子さん
「お互いさまです」
ニュアージュシフォン 片山鉄治さん
「地域の皆さんのおかげでうちも成り立っていってるし、皆さんのおかげでやっていけているので、還元できるように頑張ろうと思う」
ニュアージュシフォン 片山頼子さん
「ここの地域で一緒に盛り上がっていきたい」