不気味な音の電動おもちゃを作動させるも反応は微妙

飼い主が練習した猫のケンカの声真似を披露

別の日の朝、再び現れた猫に参胡が本気で応戦

庭側に首輪付きの猫が登場し窓越しに威嚇

子猫を溺愛していた白猫、5年後に成長した子猫との愛の逆転劇

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos