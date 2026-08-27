窓際の死闘！喧嘩を売る不届猫に人間が召喚獣を呼んだ結果
YouTubeチャンネル「ねこかます nekokamasu」が、『窓際の死闘！首輪付き猫VS人間(+召喚獣)』と題した動画を公開しています。
窓越しに喧嘩を売ってくる強気な外猫に対し、投稿主が愛猫たちを巻き込んだユニークな作戦で立ち向かう姿が笑いを誘います。
今年に入り、庭側に現れては窓越しに喧嘩を売ってくるようになったという首輪付きの猫。
家の中から元野良猫の参瑚が威嚇で応戦しますが、投稿主も「人の家で好き勝手させるわけにはいくまい」と共闘を決意します。
別の日の朝、再び現れた不届猫に対し、参瑚が「ヤンのかコラー！」と言わんばかりの本気の威嚇を見せる中、白猫の麿白も控えめに威嚇をして加勢します。
そこで投稿主は、この日のために車の中で練習してきたという「猫のケンカの声真似」を披露。
しかし、迫力ある声とは裏腹に、猫たちの反応は「ガン無視というか、若干テンションが下がってるくらい」と、なんともシュールな空気が漂います。
めげない投稿主は、次の手として普段は猫が遊ばないという「電動猫おもちゃ」を作動させます。
しかし、不気味な音と動きにも不届猫の反応は微妙なまま。
一向に帰ろうとしない相手に業を煮やした投稿主は、最終兵器である必殺の召喚獣「イフリート」を呼び出す決意を固めます。
「いけ！イフリート！不逞の輩をその炎で追い払うのだ！」と、白猫の暁璘に赤いツノと黄色い襟巻きをつけて猛々しい姿に変身させます。
ところが、いざ召喚を終えて窓際に向かうと、肝心の不届猫はすでに帰宅してしまった後でした。
残されたのは、納得がいかなそうな表情を浮かべるイフリート姿の暁璘と、少し間抜けな結末。
投稿主の涙ぐましい努力と、猫たちの温度差がたまらない愛すべき日常の一コマとなっています。
窓越しに喧嘩を売ってくる強気な外猫に対し、投稿主が愛猫たちを巻き込んだユニークな作戦で立ち向かう姿が笑いを誘います。
今年に入り、庭側に現れては窓越しに喧嘩を売ってくるようになったという首輪付きの猫。
家の中から元野良猫の参瑚が威嚇で応戦しますが、投稿主も「人の家で好き勝手させるわけにはいくまい」と共闘を決意します。
別の日の朝、再び現れた不届猫に対し、参瑚が「ヤンのかコラー！」と言わんばかりの本気の威嚇を見せる中、白猫の麿白も控えめに威嚇をして加勢します。
そこで投稿主は、この日のために車の中で練習してきたという「猫のケンカの声真似」を披露。
しかし、迫力ある声とは裏腹に、猫たちの反応は「ガン無視というか、若干テンションが下がってるくらい」と、なんともシュールな空気が漂います。
めげない投稿主は、次の手として普段は猫が遊ばないという「電動猫おもちゃ」を作動させます。
しかし、不気味な音と動きにも不届猫の反応は微妙なまま。
一向に帰ろうとしない相手に業を煮やした投稿主は、最終兵器である必殺の召喚獣「イフリート」を呼び出す決意を固めます。
「いけ！イフリート！不逞の輩をその炎で追い払うのだ！」と、白猫の暁璘に赤いツノと黄色い襟巻きをつけて猛々しい姿に変身させます。
ところが、いざ召喚を終えて窓際に向かうと、肝心の不届猫はすでに帰宅してしまった後でした。
残されたのは、納得がいかなそうな表情を浮かべるイフリート姿の暁璘と、少し間抜けな結末。
投稿主の涙ぐましい努力と、猫たちの温度差がたまらない愛すべき日常の一コマとなっています。
YouTubeの動画内容
関連記事
「ナイスフレーメン！」元気すぎる子猫の居間デビューに、大人猫たちのナイスなリアクション
子猫を溺愛していた白猫、5年後に成長した子猫との愛の逆転劇
子猫を育てたオス猫、成長後の重すぎる愛が生んだまさかの結末
チャンネル情報
縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos
youtube.com/@nekokamasu YouTube