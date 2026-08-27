『おちたらおわり』“孔美子”篠田麻里子の凶行に“明日海”宇垣美里＆ネット衝撃「エグい」「本気だった…怖っ」（ネタバレあり）
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第9話が26日深夜に放送され、孔美子（篠田麻里子）による“凶行”が描かれると、ネット上には「やることエグいって」「殺人やん…」「本気だった…怖っ」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】孔美子（篠田麻里子）は微笑みの裏で恐るべき計画を進行させる
明日海（宇垣）の首を絞め上げながら、孔美子（篠田）は狂気に満ちた叫びを浴びせる。そして、孔美子は明日海を“秘密の部屋”に連れ込む。そして怒りに支配された孔美子は、ついに自身の娘・陽美妃（棚橋乃望）にまで手をかけようとする。
一方、朋代（佐津川愛美）、心菜（風吹ケイ）、紗都（鈴木紗理奈）は、孔美子の策略に気づき、ついに反撃を決意。陽美妃の誕生日パーティーを舞台に、孔美子を追い詰める証拠集めを始める。
誕生日パーティーが行われている部屋を出て、二人きりで話すことになった明日海と孔美子。孔美子は中学時代に交わした“約束”を成就させるために、明日海に近付いたと告白。自分の気持ちを理解してほしかったという孔美子に、明日海は謝罪しつつ「その約束をかなえてあげることはできない」と告げる。
すると孔美子は「あなたがいないなら…もうこんな世界いらない」とつぶやき、手にしたスマホで自宅のオーブンを稼働させる。孔美子がオーブンの中にガスボンベを入れ、爆発させようとしていることが明らかになり、明日海がママ友や子どもたちを救うべく走り出す姿が映し出されると、ネット上には「タワマン大爆破？」「孔美子様やることエグいって」「爆死される気か!?」「もう殺人やん…」といった声が続出。
その後、陽美妃によって爆発が阻止されたことも明らかになると「まじでガスボンベ入れてたんか」「本気だった…怖っ」などの投稿も寄せられていた。
【写真】孔美子（篠田麻里子）は微笑みの裏で恐るべき計画を進行させる
明日海（宇垣）の首を絞め上げながら、孔美子（篠田）は狂気に満ちた叫びを浴びせる。そして、孔美子は明日海を“秘密の部屋”に連れ込む。そして怒りに支配された孔美子は、ついに自身の娘・陽美妃（棚橋乃望）にまで手をかけようとする。
誕生日パーティーが行われている部屋を出て、二人きりで話すことになった明日海と孔美子。孔美子は中学時代に交わした“約束”を成就させるために、明日海に近付いたと告白。自分の気持ちを理解してほしかったという孔美子に、明日海は謝罪しつつ「その約束をかなえてあげることはできない」と告げる。
すると孔美子は「あなたがいないなら…もうこんな世界いらない」とつぶやき、手にしたスマホで自宅のオーブンを稼働させる。孔美子がオーブンの中にガスボンベを入れ、爆発させようとしていることが明らかになり、明日海がママ友や子どもたちを救うべく走り出す姿が映し出されると、ネット上には「タワマン大爆破？」「孔美子様やることエグいって」「爆死される気か!?」「もう殺人やん…」といった声が続出。
その後、陽美妃によって爆発が阻止されたことも明らかになると「まじでガスボンベ入れてたんか」「本気だった…怖っ」などの投稿も寄せられていた。