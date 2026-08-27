松村北斗＆今田美桜が明かす岸善幸監督への信頼 『白鳥とコウモリ』メイキングカット解禁
松村北斗（SixTONES）と今田美桜がダブル主演を務める映画『白鳥とコウモリ』より、松村と今田が岸善幸監督に絶大な信頼を寄せるコメントと、メイキング写真が解禁された。
【写真】確かな信頼関係が垣間見える『白鳥とコウモリ』撮影現場のメイキング写真
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、“罪と罰”という核心的なテーマを重厚な物語で描き出す。監督を務めるのは岸善幸。
今回、ダブル主演を務める松村と今田が、岸監督の演出や撮影現場でのエピソードを明かした。殺人事件の容疑者の息子を演じる松村は、岸監督について「色々言葉で交わすこともありながら、最終的には見てみないと分からないということをすごく大切にされている方で。画面の中と外でバランスをとりながら演出をしてくれることが、ものすごく信頼感がありました」と語り、その演出に厚い信頼を寄せる。
一方、被害者の娘を演じた今田も「美令の心情に寄り添って演出してくださり、一度任せてくださった上で、会話の中から一緒にシーンを作っていく感覚があってとても信頼していました」と、岸監督と共に役やシーンを作り上げた撮影を振り返った。
また、現場で印象に残っていることを聞かれた松村は、「褒め方が嬉しいなと思いました。『今、（役のイメージが）入ってきました』という岸さんの独特なワードで、それを目標に頑張っていました」と回想。今田も「いつも笑顔ですごく安心感のある方なのですが、その中でも“ニカッ”と笑う瞬間があって。カットがかかった時などにその笑顔が見られると安心しました」と語り、岸監督の笑顔が撮影現場での安心感につながっていたことを明かした。
そんな二人について、岸監督は「松村さんは『夜明けのすべて』が何も言うことがないほど素晴らしかったですし、『ファーストキス 1ST KISS』の本当に寝ているかのように見える寝姿が絶品でした。『白鳥とコウモリ』でもベッドから起き上がるシーンがありますが、絶妙でしたね。そして今田さんは『わたしの幸せな結婚』で、大きな美しい目が暗い顔に変化する表情が印象的でした。本作のように心理的にどんと落ちる芝居も見てみたいと思っていたんです。また、NHK連続テレビ小説『あんぱん』での下駄をはいて走るシーンが様になっていたので、今回も走るシーンを入れてみました」と、それぞれの出演作で感じた魅力を交えながら評した。
撮影では「（和真と美令）お互いにどん底状態の中でどこまで感情を出すか」という点を細かく調整し、岸監督が松村や今田と熱心に話し込む場面も多く見られたという。その中でも印象深かったのが、喫茶店で互いの父親について語るうちに感情があふれ出すシーン。岸監督は「特に印象深いシーンになりました。2人とも一言ささやくだけですぐに演技で反応をしてくれるので、本当に面白かったです」と振り返り、2人の演技への厚い信頼をのぞかせた。
あわせて解禁されたメイキング写真には、演出について真剣なまなざしで打ち合わせをする岸監督と松村、今田らキャストの姿が収められている。チームの確かな信頼関係とともに、メリハリのあるプロフェッショナルな現場の空気感が伝わる写真となっている。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。
【写真】確かな信頼関係が垣間見える『白鳥とコウモリ』撮影現場のメイキング写真
東野圭吾の同名小説を実写化する本作は、ミステリーの枠を超え、“罪と罰”という核心的なテーマを重厚な物語で描き出す。監督を務めるのは岸善幸。
今回、ダブル主演を務める松村と今田が、岸監督の演出や撮影現場でのエピソードを明かした。殺人事件の容疑者の息子を演じる松村は、岸監督について「色々言葉で交わすこともありながら、最終的には見てみないと分からないということをすごく大切にされている方で。画面の中と外でバランスをとりながら演出をしてくれることが、ものすごく信頼感がありました」と語り、その演出に厚い信頼を寄せる。
また、現場で印象に残っていることを聞かれた松村は、「褒め方が嬉しいなと思いました。『今、（役のイメージが）入ってきました』という岸さんの独特なワードで、それを目標に頑張っていました」と回想。今田も「いつも笑顔ですごく安心感のある方なのですが、その中でも“ニカッ”と笑う瞬間があって。カットがかかった時などにその笑顔が見られると安心しました」と語り、岸監督の笑顔が撮影現場での安心感につながっていたことを明かした。
そんな二人について、岸監督は「松村さんは『夜明けのすべて』が何も言うことがないほど素晴らしかったですし、『ファーストキス 1ST KISS』の本当に寝ているかのように見える寝姿が絶品でした。『白鳥とコウモリ』でもベッドから起き上がるシーンがありますが、絶妙でしたね。そして今田さんは『わたしの幸せな結婚』で、大きな美しい目が暗い顔に変化する表情が印象的でした。本作のように心理的にどんと落ちる芝居も見てみたいと思っていたんです。また、NHK連続テレビ小説『あんぱん』での下駄をはいて走るシーンが様になっていたので、今回も走るシーンを入れてみました」と、それぞれの出演作で感じた魅力を交えながら評した。
撮影では「（和真と美令）お互いにどん底状態の中でどこまで感情を出すか」という点を細かく調整し、岸監督が松村や今田と熱心に話し込む場面も多く見られたという。その中でも印象深かったのが、喫茶店で互いの父親について語るうちに感情があふれ出すシーン。岸監督は「特に印象深いシーンになりました。2人とも一言ささやくだけですぐに演技で反応をしてくれるので、本当に面白かったです」と振り返り、2人の演技への厚い信頼をのぞかせた。
あわせて解禁されたメイキング写真には、演出について真剣なまなざしで打ち合わせをする岸監督と松村、今田らキャストの姿が収められている。チームの確かな信頼関係とともに、メリハリのあるプロフェッショナルな現場の空気感が伝わる写真となっている。
映画『白鳥とコウモリ』は、9月4日より全国公開。