ひっそり難関資格に合格したテレ朝女子アナ、ノースリーブで夏祭り満喫する姿に反響
テレビ朝日アナウンサーの田中萌が26日にInstagramを更新。ノースリーブ姿のオフショットを披露すると、ファンから「カワイイ」「萌とデート気分」といった声が寄せられた。
【写真】田中萌アナがかわいい！ 清楚感あふれるコーデをイッキ見
田中が「夏の思い出 お祭り編」と投稿したのは夏祭りを満喫するオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ姿の田中がやぐらの前でビールと焼きそばを持って笑顔で佇む様子が収められている。投稿の中で田中は「お祭り大好き人間なので秋も行きたいデス」とコメントしている。
彼女のオフショットにファンからは「めちゃくちゃカワイイです！」「べっぴんさん」「萌ちゃん美しくて素敵です」「萌とデート気分」などの反響が集まっている。
■田中萌（たなか もえ）
1991年6月29日生まれ。山形県出身。大学卒業後の2015年4月にテレビ朝日に入社。『グッド！モーニング』などの番組に出演。2024年に放送された『ABEMA的ニュースショー』（ABEMA）の中で、2023年に難関資格である宅地建物取引士に合格していたことを告白した。
引用：「田中萌」Instagram（@moetanaka_ex）
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田中が「夏の思い出 お祭り編」と投稿したのは夏祭りを満喫するオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ姿の田中がやぐらの前でビールと焼きそばを持って笑顔で佇む様子が収められている。投稿の中で田中は「お祭り大好き人間なので秋も行きたいデス」とコメントしている。
■田中萌（たなか もえ）
1991年6月29日生まれ。山形県出身。大学卒業後の2015年4月にテレビ朝日に入社。『グッド！モーニング』などの番組に出演。2024年に放送された『ABEMA的ニュースショー』（ABEMA）の中で、2023年に難関資格である宅地建物取引士に合格していたことを告白した。
引用：「田中萌」Instagram（@moetanaka_ex）