高校野球CMで話題の美女20歳、美脚あらわミニスカ姿に「スタイル良すぎ」「かわいい」の声
タレントの宝持沙那が24日にInstagramを更新。ミニスカ姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持が「この日はママとアウトレットでショッピング」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニスカート姿で美脚をあらわにした彼女が笑顔で佇む様子が収められている。投稿の中で宝持は「夏服が安くなってていっぱい買っちゃった〜！景色も良くて最高♪」とコメントしている。
彼女のオフショットにファンからは「スタイル抜群!!」「スタイル良すぎ」「かわいい」「美しい」などの声が集まっている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれの20歳。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。Instagramではこれまでにも自慢の長い脚が映えるショートパンツ姿を度々披露し、ファンを喜ばせている。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持が「この日はママとアウトレットでショッピング」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、ミニスカート姿で美脚をあらわにした彼女が笑顔で佇む様子が収められている。投稿の中で宝持は「夏服が安くなってていっぱい買っちゃった〜！景色も良くて最高♪」とコメントしている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれの20歳。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。Instagramではこれまでにも自慢の長い脚が映えるショートパンツ姿を度々披露し、ファンを喜ばせている。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）