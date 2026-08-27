今日27日(木)は石川県や富山県で記録的な大雨となっています。午前10時現在、石川県羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県氷見市にレベル5大雨特別警報が発表されており、石川県加賀では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。北陸周辺では夕方にかけても断続的に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るおそれがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。

石川県や富山県で記録的な大雨

今日27日(木)は北陸から東北付近に停滞している前線の影響で、石川県や富山県で記録的な大雨となっています。



午前8時までの6時間雨量は石川県羽咋市で237.5ミリと、観測史上1位の値を更新しました。富山県氷見市でも180ミリに達して観測史上1位となったほか、石川県や富山県の所々で100ミリを超えました。



石川県や富山県ではこれまでに経験したことのない大雨となっており、午前10時現在も、石川県羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町、富山県氷見市にレベル5大雨特別警報が発表されています。



これらの地域では大雨により何らかの災害がすでに発生している可能性が極めて高いため、ただちに命を守る最善の行動をとってください。

夕方にかけても断続的に非常に激しい雨のおそれ

発達した雨雲や雷雲はゆっくり南下しています。石川県加賀や岐阜県飛騨地方で雨が強まっており、石川県加賀では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いているとして、午前8時40分に線状降水帯の発生情報が発表されました。



北陸周辺では夕方にかけても断続的に非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降るおそれがあります。土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をしてください。



なお、他の市町村にもレベル5特別警報が発表される可能性があります。命を守るため、特別警報の発表を待つことなく、身の安全を確保してください。



午後はいったん雨の弱まる所が多いものの、今夜遅くから明日28日(金)昼前にかけては再び発達した雨雲が断続的にかかるでしょう。崖や川の近くなど危険な場所を避け、できるだけ安全な場所で過ごすようにしてください。