»°ãø·°¡¡£Á£Ã¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ¤¬µÞÉâ¾å¡¢£Æ£×¥ì¥ª¥ó¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤ÎÌ¾Ìç£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¹¡Ë¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¡¢ÃÏ¸µ³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±£°¤òÇØÉé¤¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¤Î°ÜÀÒ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤È¥È¥ë¥³£±Éô¤ÎÌ¾Ìç¥¬¥¿¥é¥µ¥é¥¤¤¬¥ì¥ª¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒ¶â£µ£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£¹£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡Ü¥Ü¡¼¥Ê¥¹£±£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£¸²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î·×£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£±£±£±²¯±ß¡Ë¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Ç¥£¥Þ¥ë¥Ä¥£¥ª»á¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÈà¡Ê¥ì¥ª¥ó¡Ë¤¬ÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤ÏºÆ¤Ó°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¡£¤³¤³¿ô»þ´Ö¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬³ÍÆÀ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£â£ì£á£ó£ô£é£î£ç£î£å£÷£ó¡×¤â¥ì¥ª¥ó¤ÎÂåÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï»°ãø¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¡×¤È¤·¡Ö¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¡Ê¥ß¥é¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥¸¥§¥ê¡¼¡Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥ì»á¤Ï»°ãø¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç¯Îð¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢Ìò³ä¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥ß¥é¥ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÅê»ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ï»°ãø¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£