「僕の気持ちは常にF1にある」角田裕毅、8か月ぶり実戦で評価上昇 来季も“F1パイロット”を希望も複雑な心境吐露「2年間ずっとガレージにいるような状況も望んでいない」
角田の目標はあくまでF1復帰だ(C)Getty Images
F1第12戦オランダGPでレーシングブルズから出走し、久々に実戦の舞台に戻ってきた角田裕毅。決勝11位とポイント圏内に迫る走りを見せ、そのパフォーマンスは各国メディアからも高い評価を得た。
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今季はレギュラードライバーの座を失っている日本人ドライバーにとってザントフォールトでの結果は、来季のシート獲得への大きなアピールとなったとの声も少なくない。レッドブルのアイザック・ハジャーの負傷により巡ってきたチャンスで実力を示して見せたことで、角田の去就はこれまで以上に注目が集まっている。
その中で、オランダメディア『RACINGNEWS365』では、角田本人が今後のビジョンについて語ったコメントが紹介されており、現地時間8月25日配信のトピックでは、この夏にはインディカーチームへの移籍も報じられたものの、角田は「あくまでもF1に集中している」とのスタンスだと伝えている。
また、F1で他チームのシートの動きなどにも本人は関わっていないとして、「そういうことを調べるのは僕の仕事ではありません。そこは完全にマネージャーに任せています。僕の仕事はただ速く走ることです」と話す。
その上で、「僕の気持ちは常にF1にあります。一番の目標は、常にF1で走り、成功することです。それは何があっても変わりません」などと説明。これまでと同じく、F1を舞台に走るつもりだと主張している。
一方で、今季リザーブという立場で過ごしている現状を踏まえ、「ただ、2年間ずっとガレージにいるような状況も望んでいません。僕自身、レースをしたいです」と素直な心境も打ち明ける。
そして角田は、「もし何か動きがあったり、来年のシートを見つけられなかったりした場合には、他のカテゴリーを検討しなければならないでしょう」とも付け加えながら、「でも、来年実際にコースを走るその時までは、僕の気持ちは常にF1にあります」と言葉を並べている。
8か月ぶりの実戦となったオランダGPでは予選、決勝を通して“代役”以上の働きを見せた角田。ドライバーとしてのポテンシャルは微塵も衰えていないことを証明しただけに、新たな扉が開かれる瞬間が訪れても、決して不思議ではないかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]