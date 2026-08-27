「僕の気持ちは常にF1にある」角田裕毅、8か月ぶり実戦で評価上昇　来季も“F1パイロット”を希望も複雑な心境吐露「2年間ずっとガレージにいるような状況も望んでいない」

角田の目標はあくまでF1復帰だ(C)Getty Images

F1第12戦オランダGPでレーシングブルズから出走し、久々に実戦の舞台に戻ってきた角田裕毅。決勝11位とポイント圏内に迫る走りを見せ、そのパフォーマンスは各国メディアからも高い評価を得た。

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今季はレギュラードライバーの座を失っている日本人ドライバーにとってザントフォールトでの結果は、来季のシート獲得への大きなアピールとなったとの声も少なくない。レッドブルのアイザック・ハジャーの負傷により巡ってきたチャンスで実力を示して見せたことで、角田の去就はこれまで以上に注目が集まっている。

その中で、オランダメディア『RACINGNEWS365』では、角田本人が今後のビジョンについて語ったコメントが紹介されており、現地時間8月25日配信のトピックでは、この夏にはインディカーチームへの移籍も報じられたものの、角田は「あくまでもF1に集中している」とのスタンスだと伝えている。

また、F1で他チームのシートの動きなどにも本人は関わっていないとして、「そういうことを調べるのは僕の仕事ではありません。そこは完全にマネージャーに任せています。僕の仕事はただ速く走ることです」と話す。

その上で、「僕の気持ちは常にF1にあります。一番の目標は、常にF1で走り、成功することです。それは何があっても変わりません」などと説明。これまでと同じく、F1を舞台に走るつもりだと主張している。