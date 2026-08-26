ライフさんが伝授。手間の解消と買い過ぎを防ぐ「立てる・集める・余白」の収納術！
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が、「【シニアライフ】シンプルライフ/片付け・収納/整理整頓/暮らしを整える/心の整理」と題した動画を公開した。動画では、物を片付ける行為が自分自身の心の整理にもつながるとして、部屋も心も軽くするための「3つの片付け術」を紹介している。
1つ目のポイントは、物を「立てる」こと。お茶のティーバッグなど平らなものは、どうしても重ねて収納しがちだが、下にあるものが取り出しにくく不便だと指摘する。そこで発想を変え、収納ボックスの中で立てて保管することを推奨。これにより、取り出し時の煩わしさから解放されるだけでなく、ストックの状況が一目瞭然になるため買い過ぎを防ぐ効果もあるという。さらに、以前は重ねていてよく雪崩を起こしていたという雑誌類も、ブックエンドを用いて立てて収納することで、どこに何があるか把握しやすくなり、物の管理が簡単になると説明した。
2つ目は、同じカテゴリーのものを一箇所に「集める」こと。サプリメントのボトルや、レトルト食品、缶詰などを別々の場所に置くと散らかる原因になるため、同じような用途のものは一つのカゴなどにまとめて収納する。メガネケース類なども同様に一箇所にまとめることでそこが物の定位置となり、使った後はしまうだけになるため、片付けが非常に楽になるという。
3つ目は、収納スペースに「余白を作る」ことだ。シンク下やタンスの引き出しなどにおいて、人は隙間があるとつい物を詰めたくなる習性があるという。しかし、そこをぐっと我慢してあえて余白を確保することが重要だと語る。引き出しの中に確保された物理的なスペースの余白が、不思議と心の余裕にもつながるとし、「たかが片付け、されど片付け。侮れません」と、その効果の大きさを強調した。
ノートや文房具がすっきりと整頓されたデスク周りの映像とともに、暮らしを整えておくことで毎日の片付けが楽しくなり、結果として心も軽くなるのではないかと動画を締めくくっている。日常のちょっとした収納の視点を変えるだけで、身の回りだけでなく心の整理にもつながる、実践的で有益なハウツーとなっている。
1つ目のポイントは、物を「立てる」こと。お茶のティーバッグなど平らなものは、どうしても重ねて収納しがちだが、下にあるものが取り出しにくく不便だと指摘する。そこで発想を変え、収納ボックスの中で立てて保管することを推奨。これにより、取り出し時の煩わしさから解放されるだけでなく、ストックの状況が一目瞭然になるため買い過ぎを防ぐ効果もあるという。さらに、以前は重ねていてよく雪崩を起こしていたという雑誌類も、ブックエンドを用いて立てて収納することで、どこに何があるか把握しやすくなり、物の管理が簡単になると説明した。
2つ目は、同じカテゴリーのものを一箇所に「集める」こと。サプリメントのボトルや、レトルト食品、缶詰などを別々の場所に置くと散らかる原因になるため、同じような用途のものは一つのカゴなどにまとめて収納する。メガネケース類なども同様に一箇所にまとめることでそこが物の定位置となり、使った後はしまうだけになるため、片付けが非常に楽になるという。
3つ目は、収納スペースに「余白を作る」ことだ。シンク下やタンスの引き出しなどにおいて、人は隙間があるとつい物を詰めたくなる習性があるという。しかし、そこをぐっと我慢してあえて余白を確保することが重要だと語る。引き出しの中に確保された物理的なスペースの余白が、不思議と心の余裕にもつながるとし、「たかが片付け、されど片付け。侮れません」と、その効果の大きさを強調した。
ノートや文房具がすっきりと整頓されたデスク周りの映像とともに、暮らしを整えておくことで毎日の片付けが楽しくなり、結果として心も軽くなるのではないかと動画を締めくくっている。日常のちょっとした収納の視点を変えるだけで、身の回りだけでなく心の整理にもつながる、実践的で有益なハウツーとなっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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