【映画ランキング】『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』圧倒的数字で首位キープ！ 興収は早くも110億円突破
8月21〜23日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が、週末金土日動員82万5800人、興収12億4200万円を記録し、首位をキープした。この数字は前週を上回っており、まだまだ快進撃は続いている。累計では動員766万人、興収110億円を突破した。
【写真で見る】8月21〜23日の全国映画動員ランキングを一気見！
8月22日からは、入場者特典第3弾、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをそれぞれ背中に乗せた全3種類のプルバックカー「ごきげんセイレーン」が配布されているほか、本編上映後にちいかわ、ハチワレ、うさぎが来場する｢“また会う日まで”お見送り上映会｣、SNSでの｢映画館でちいかわ投稿キャンペーン｣も引き続き開催されており、まだまだこの勢いは続きそうだ。
2位は、公開8週目となる『トイ・ストーリー5』が、週末金土日動員17万3000人、興収2億4000万円をあげ、先週と同順位をキープ。累計では動員874万人、興収121億円を突破した。
3位も先週同様トム・ホランド主演による『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、週末金土日動員16万8000人、興収2億8500万円をあげ同順位をキープした。累計では動員296万人、興収48億円を超えた。
4位も、『ミニオンズ＆モンスターズ』が週末金土日動員14万6000人、興収1億9300万円をあげ同順位をキープ。累計成績は動員135万人、興収17億9000万円となっている。5位は、公開から4週目を迎えた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が先週からワンランクアップ。6位も、公開3週目の『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が順位を一つあげた。
7位は、公開6週目の『キングダム 魂の決戦』。累計では動員400万人、興収61億円を突破した。8位は、公開11週目とロングランが続く『Michael／マイケル』が、先週からワンランクアップした。
今週は初登場作品のランクインはゼロ。もともと先週末は、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の公開が予定されていたが、令和8年熊本地震を受け公開延期に。350館規模での公開が予定されていた作品だけに、どんな動きを見せるか注目されていたが、好調の作品が、より数字を伸ばした結果となったようだ。
8月21〜23日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『トイ・ストーリー５』
第3位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第4位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
第5位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』
第6位：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
第7位：『キングダム 魂の決戦』
第8位：『Michael／マイケル』
第9位：『ブルーロック』
第10位：『オークストリートの異変』
【写真で見る】8月21〜23日の全国映画動員ランキングを一気見！
8月22日からは、入場者特典第3弾、ちいかわ・ハチワレ・うさぎをそれぞれ背中に乗せた全3種類のプルバックカー「ごきげんセイレーン」が配布されているほか、本編上映後にちいかわ、ハチワレ、うさぎが来場する｢“また会う日まで”お見送り上映会｣、SNSでの｢映画館でちいかわ投稿キャンペーン｣も引き続き開催されており、まだまだこの勢いは続きそうだ。
3位も先週同様トム・ホランド主演による『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が、週末金土日動員16万8000人、興収2億8500万円をあげ同順位をキープした。累計では動員296万人、興収48億円を超えた。
4位も、『ミニオンズ＆モンスターズ』が週末金土日動員14万6000人、興収1億9300万円をあげ同順位をキープ。累計成績は動員135万人、興収17億9000万円となっている。5位は、公開から4週目を迎えた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』が先週からワンランクアップ。6位も、公開3週目の『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が順位を一つあげた。
7位は、公開6週目の『キングダム 魂の決戦』。累計では動員400万人、興収61億円を突破した。8位は、公開11週目とロングランが続く『Michael／マイケル』が、先週からワンランクアップした。
今週は初登場作品のランクインはゼロ。もともと先週末は、劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の公開が予定されていたが、令和8年熊本地震を受け公開延期に。350館規模での公開が予定されていた作品だけに、どんな動きを見せるか注目されていたが、好調の作品が、より数字を伸ばした結果となったようだ。
8月21〜23日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
第2位：『トイ・ストーリー５』
第3位：『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』
第4位：『ミニオンズ＆モンスターズ』
第5位：『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』
第6位：『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』
第7位：『キングダム 魂の決戦』
第8位：『Michael／マイケル』
第9位：『ブルーロック』
第10位：『オークストリートの異変』