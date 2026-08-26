名古屋駅近くの焼肉店で話題の「ぴったりチャレンジ」。飛騨牛の塊から、ぴったり100gを切り出せば、なんと無料に。果たして、成功者は現れるのでしょうか。

■話題の飛騨牛ぴったりチャレンジ





2026年4月にオープンした「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」。

飛騨牛の上カルビや上ロースなどが一度に味わえる「飛騨牛五種盛合わせ」（5060円）に、飛騨牛をひつまぶしのように楽しむ「飛騨牛おひつ御膳」（4180円）。





ルールはシンプル。飛騨牛のランプ肉の塊から、ぴったり100gを切り出せれば無料。



前後5gの、95～105gなら半額の1500円に。それ以上外れた場合は、自分で切った肉を1g30円で購入します。

■600gの肉の塊から100gぴったりを狙う





挑戦するのは、約600gの肉の塊。ここから、100gぴったりを狙います。まずは、女性が挑戦。



客：

「ぴったり狙って頑張ります！6分の1あたりを…」

慎重に切り出した、その重さは…。



客：

「57gでした…」



続いては、男性。



客：

「家で筋トレをしていて、鶏の胸肉などを測っているので、100gはこれぐらいとわかる気がします。これでいきます！100gだと思います」



日頃の経験を生かして、自信満々。果たして結果は…。



客：

「74g、少な！」

そして、続いても男性が挑戦。



客：

「少し小さいかもしれないです」



結果は…。



客：

「あれ？125gです」

今度は逆に、オーバー。なかなか100gぴったりとはいかないようですが、自分で切った飛騨牛のおいしさには大満足です。



店長：

「たくさんの人たちに、楽しみながらステーキを食べてほしくて考えました」

さらに、店にはもう一つの楽しい企画が。飛騨牛の希少部位が当たる「飛騨牛カプセルくじ」（2000円）です。運がよければ、飛騨牛のフィレ（特賞）や、サブトン（一等）などが当たります。



2026年8月6日放送