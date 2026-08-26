成功者は現れるか…『ぴったりチャレンジ』が話題の焼肉店 飛騨牛を正確に100g切り出すことができれば“無料”に
名古屋駅近くの焼肉店で話題の「ぴったりチャレンジ」。飛騨牛の塊から、ぴったり100gを切り出せば、なんと無料に。果たして、成功者は現れるのでしょうか。
■話題の飛騨牛ぴったりチャレンジ
2026年4月にオープンした「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」。
飛騨牛の上カルビや上ロースなどが一度に味わえる「飛騨牛五種盛合わせ」（5060円）に、飛騨牛をひつまぶしのように楽しむ「飛騨牛おひつ御膳」（4180円）。
そんな飛騨牛づくしの店が実施しているユニークな企画が、「飛騨牛ぴったりチャレンジ」です。
店長：
「通常3000円で提供しているお肉が、ぴったりですと無料です」
ルールはシンプル。飛騨牛のランプ肉の塊から、ぴったり100gを切り出せれば無料。
前後5gの、95～105gなら半額の1500円に。それ以上外れた場合は、自分で切った肉を1g30円で購入します。
■600gの肉の塊から100gぴったりを狙う
挑戦するのは、約600gの肉の塊。ここから、100gぴったりを狙います。まずは、女性が挑戦。
客：
「ぴったり狙って頑張ります！6分の1あたりを…」
慎重に切り出した、その重さは…。
客：
「57gでした…」
続いては、男性。
客：
「家で筋トレをしていて、鶏の胸肉などを測っているので、100gはこれぐらいとわかる気がします。これでいきます！100gだと思います」
日頃の経験を生かして、自信満々。果たして結果は…。
客：
「74g、少な！」
そして、続いても男性が挑戦。
客：
「少し小さいかもしれないです」
結果は…。
客：
「あれ？125gです」
今度は逆に、オーバー。なかなか100gぴったりとはいかないようですが、自分で切った飛騨牛のおいしさには大満足です。
店長：
「たくさんの人たちに、楽しみながらステーキを食べてほしくて考えました」
さらに、店にはもう一つの楽しい企画が。飛騨牛の希少部位が当たる「飛騨牛カプセルくじ」（2000円）です。運がよければ、飛騨牛のフィレ（特賞）や、サブトン（一等）などが当たります。
2026年8月6日放送