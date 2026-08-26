「思いっきり縦振り派でした」ドレッシングが分離しない”正しい振り方”は？ キユーピーが検証
ドレッシングを使う前、ボトルをどのように振っているだろうか。キユーピーの公式X（@kewpie_official）が24日、“ドレッシングの日”にあわせて、ボトルの振り方による違いを動画で紹介した。「昨日も縦に振ってた！」「思いっきり、縦振り派でした」「知らなかった！」など、驚きの声が寄せられている。
【動画】こんなに違う？ ドレッシングを「上下」「左右」に振って比較した結果
キユーピーが紹介したのは、ドレッシングを「上下」と「左右」に振り、それぞれ分離するまでの時間を比較する実験。2本のドレッシングをそれぞれの方法で振り、その後の状態を比べている。
結果は、「左右」に振ったほうが分離しにくいというもの。キユーピーは「ドレッシングは『左右』によく振ってください」と呼びかけており、上下に振るよりも分離しにくくなるとしている。
動画では、振った直後だけでなく、時間が経過したあとの状態も比較。5分後には違いが見られ、左右に振ったほうはよく混ざった状態を保っている様子が紹介されている。
SNSでは「昨日も縦に振ってた！」「思いっきり、縦振り派でした」「逆さにして左右にフリフリしてました」と、普段の振り方を振り返る声が。
さらに、「知らなかったぁ。勉強なりました！」「知らなかった！やってみます」「なんやて〜っ」「これは為になるねぇ」などのコメントも寄せられている。
【動画】こんなに違う？ ドレッシングを「上下」「左右」に振って比較した結果
キユーピーが紹介したのは、ドレッシングを「上下」と「左右」に振り、それぞれ分離するまでの時間を比較する実験。2本のドレッシングをそれぞれの方法で振り、その後の状態を比べている。
動画では、振った直後だけでなく、時間が経過したあとの状態も比較。5分後には違いが見られ、左右に振ったほうはよく混ざった状態を保っている様子が紹介されている。
SNSでは「昨日も縦に振ってた！」「思いっきり、縦振り派でした」「逆さにして左右にフリフリしてました」と、普段の振り方を振り返る声が。
さらに、「知らなかったぁ。勉強なりました！」「知らなかった！やってみます」「なんやて〜っ」「これは為になるねぇ」などのコメントも寄せられている。