『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4、9月8日（火）より日本最速見放題配信決定！

SFドラマの金字塔『スター・トレック』シリーズが、2026年9月8日（火）に記念すべき60周年を迎える。その歴史的な節目に合わせ、動画配信サービス「J:COM STREAM」にて、最新作『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4の日本最速見放題配信が決定した。

入門編としても最適！U.S.S.エンタープライズ号の新たなる旅路

2017年から2024年にかけて制作された『スター・トレック：ディスカバリー』のスピンオフとして2022年にスタートした『ストレンジ・ニュー・ワールド』。クリストファー・パイク船長や、バルカン人と地球人のハーフであるスポックらおなじみのキャラクターが、未知なる宇宙へ旅立つ姿を描く。

本作は基本1話完結スタイルで展開されるため、シリーズの予備知識がないビギナーでも楽しめる入門編として高い評価を得ている。

最新となるシーズン4では、未知なる新世界を目指すエンタープライズ号の新たな冒険が描かれる。異星生命体との遭遇や驚異的な自然現象に立ち向かいながら、クルーたちが希望ある未来を模索する姿は必見だ。さらに、後に伝説となるカークとスポックの友情の始まりにも焦点が当てられており、最終章となるシーズン5への重要な布石としても見逃せない内容となっている。

歴代シリーズも一挙配信中！町山智浩の独占インタビューも公開

「J:COM STREAM」では新シーズンの配信に合わせ、関連作のラインアップも充実している。『スター・トレック：ピカード』シーズン1〜3や『スター・トレック：ディスカバリー』シーズン1〜5をはじめ、劇場版や最新スピンオフ『スター・トレック：セクション31』など、歴代の話題作が見放題で楽しめる。

また、エンタメWebマガジン「J:magazine!」の「『スター・トレック』60周年特集」では、映画評論家・町山智浩の独占インタビューを公開中。作品の魅力をより深く知るための貴重な解説が掲載されている。

長年のファンはもちろん、これから『スター・トレック』の世界に触れる読者にとっても、壮大な宇宙の旅へ飛び出す絶好の機会となりそうだ。

『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン4はJ:COM STREAMで9月8日（火）より日本最速見放題配信スタート。（海外ドラマNAVI）

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