一切報じられていない事実

見張り員はなぜ、列車に進入可能の合図を出したのか。東武日光線の新鹿沼駅（栃木県）で作業員4人が死亡した事故における、目下最大の関心事だ。が、東武鉄道の関係者のあいだでは、このナゾとともに、事故後に運転士が発した言葉に疑問の声が上がっている。

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悲劇が起きたのは、8月20日の午前10時45分ごろ。除草薬散布のため駅のホーム下の線路付近にいた4人の男性作業員が、東武鉄道の看板特急「スペーシアX」にひかれて亡くなった。

東武鉄道関係者が明かす。

東武日光線新鹿沼駅構内で特急列車「スペーシアＸ2号」と作業員4人の接触事故が起き、事故調査する運輸安全委員会ら

「スペーシアの運転士は30代の男性でした。事故発生直後に運行管理者と無線交信する中で、彼は“列車接近了解合図を確認して警笛を鳴らした後、異音を感知して非常ブレーキを引いた”と口にしたといいます」

そのやりとりが社内で話題になっているのは、

「会社が記者会見で伝えた内容と食い違っているからです。会社は“線路上に残っていた作業員を目視した運転士が非常ブレーキをかけたものの、間に合わなかった”と説明しました。ですが運行管理者には、異音感知、つまり、なにかにぶつかった音を聞き、ブレーキをかけたと言っている。会社の説明とつじつまが合わないのです」

この食い違いは一切報じられていない。

線路上の作業員の姿を見落とした？

運転士は現場の215メートルほど手前で列車見張り員からホーム進入許可の合図を受けたと認識して警笛を鳴らしたとされる。先の東武鉄道関係者が言うには、

「事故から約1時間後の無線交信でも、運転士は“異音感知後に非常ブレーキを使った”と話したようです。作業員を目視したとは言っていない。だから仲間内では、“運転士が現場の手前215メートルで合図を受け取って少し進んだら、さすがに線路上の作業員の姿は目に入るはず。しかしそれを見落としたことで作業員と衝突し、非常ブレーキをかけたのではないか”といった話になっています」

東武鉄道の新鹿沼駅で作業員4人が特急列車に接触して死亡した事故を受け、会見する鈴木孝郎鉄道事業本部長（中央）ら

運転士と運行管理者とのやりとりについて東武鉄道に聞くと、

「警察や運輸安全委員会の捜査・調査中であり、お答えいたしかねますことをご理解いただけますと幸いです」（広報部）

8月27日発売の「週刊新潮」では、事故が起きた際の詳しい現場の状況などと併せて詳しく報じる。

「週刊新潮」2026年9月3日号 掲載