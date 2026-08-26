『ラヴ上等』で人気のギャル、髪色チェンジで雰囲気激変！「かわいすぎ」の声
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1に出演して人気になった“きぃーちゃん”こと鈴木綺麗が25日、自身のInstagramを更新し、ヘアカラーを変えたことを報告。激変した姿に反響が寄せられている。
【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃんが「スタイル抜群」 ヘアカラー前のショットも
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。
同作をきっかけに注目された鈴木。この日は「みんな夏らしいことなにしたー？？？」「韓国で収録前にカットとカラーしてくれた」とつづりながら、黒みを帯びた赤系統のヘアカラーにチェンジしたことを報告している。
1つ前の投稿まで茶色系統だった鈴木の様変わりした姿に、コメント欄には「かわいすぎ」「きぃたん超絶可愛い過ぎる」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木綺麗（きぃーちゃん）」インスタグラム（＠kyiiripu.friedegg）
【写真】『ラヴ上等』きぃーちゃんが「スタイル抜群」 ヘアカラー前のショットも
『ラヴ上等』は、日本初となる“ヤンキー”の男女が血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」を舞台に、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が、14日間の共同生活を送りながら、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合った。
1つ前の投稿まで茶色系統だった鈴木の様変わりした姿に、コメント欄には「かわいすぎ」「きぃたん超絶可愛い過ぎる」といった声が寄せられている。
引用：「鈴木綺麗（きぃーちゃん）」インスタグラム（＠kyiiripu.friedegg）