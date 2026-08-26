内野聖陽主演『負けへんで』本ビジュアル解禁「勝ち取るは完全無罪」
内野聖陽が主演、松本若菜、北村一輝が共演する映画『負けへんで』より、本ビジュアルが解禁された。
【写真】内野聖陽、松本若菜、北村一輝演じるキャラクターソロビジュアル
2019年大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を本人が綴った『負けへんで！ 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』（文藝春秋）を映画化。
身に覚えのない罪によって逮捕、248日間にわたり不当に勾留され、一代で築き上げた会社をも失った男が、どん底の中で自らを奮い立たせ、最強弁護士軍団とともに司法の闇に挑む姿が描かれる。無実の罪で逮捕され地位も名誉も自らが築いた会社さえも失う主人公・藤堂繁役を内野聖陽、藤堂を追い詰めていく検事・鈴鳴通子役を松本若菜、藤堂の無実を信じ支え続ける君塚大作役を北村一輝が演じる。
今回解禁されたビジュアルは、内野演じる主人公・藤堂繁を中心に、藤堂を取り巻く重要な人物たちが集結し、全てを失った男の逆襲を予感させるビジュアルとなっている。左側には「勝ち取るは完全無罪」、中央にはタイトルでもある「負けへんで」の文字が大きく掲げられ、拘留中の苦悩をにじませる姿も描かれる一方で、どんな逆境にも屈しない藤堂の揺るぎない信念が伝わってくる。
ビジュアル右下には松本演じる検事・鈴鳴通子の余裕を感じさせる強い眼差しと、「敵は検察の闇」というコピーからは、身に覚えのない罪で追い詰められた藤堂が、起訴されると 99.9%以上の確率で有罪となる日本の刑事裁判で、検察を相手に闘いを挑む本作の緊迫感が浮かび上がる。
さらに、北村演じる無実を信じ支え続ける友人・君塚大作や、竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏らが演じる最強弁護士チーム、美村里江演じる藤堂の恋人・美奈の姿も。9月4日よりムビチケカード、およびムビチケオンラインの発売も決定している。
映画『負けへんで』は11月13日公開。
【写真】内野聖陽、松本若菜、北村一輝演じるキャラクターソロビジュアル
2019年大阪の不動産デベロッパー社長・山岸忍氏の身に起きた実際の事件を本人が綴った『負けへんで！ 東証一部上場企業社長vs地検特捜部』（文藝春秋）を映画化。
身に覚えのない罪によって逮捕、248日間にわたり不当に勾留され、一代で築き上げた会社をも失った男が、どん底の中で自らを奮い立たせ、最強弁護士軍団とともに司法の闇に挑む姿が描かれる。無実の罪で逮捕され地位も名誉も自らが築いた会社さえも失う主人公・藤堂繁役を内野聖陽、藤堂を追い詰めていく検事・鈴鳴通子役を松本若菜、藤堂の無実を信じ支え続ける君塚大作役を北村一輝が演じる。
ビジュアル右下には松本演じる検事・鈴鳴通子の余裕を感じさせる強い眼差しと、「敵は検察の闇」というコピーからは、身に覚えのない罪で追い詰められた藤堂が、起訴されると 99.9%以上の確率で有罪となる日本の刑事裁判で、検察を相手に闘いを挑む本作の緊迫感が浮かび上がる。
さらに、北村演じる無実を信じ支え続ける友人・君塚大作や、竜星涼、石丸幹二、藤本隆宏らが演じる最強弁護士チーム、美村里江演じる藤堂の恋人・美奈の姿も。9月4日よりムビチケカード、およびムビチケオンラインの発売も決定している。
映画『負けへんで』は11月13日公開。