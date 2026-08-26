バンダイは26日、放送中の「仮面ライダーマイス」に関連する一部玩具について、台風の影響により発売日を変更すると発表した。

対象となるのは「TAF 仮面ライダーマイス＆マイスシードエグズ」「TAF 仮面ライダーマオウ」「DXライドワッターエグズ」の3商品と、「TAF 仮面ライダーダット」。

3商品は当初、9月5日の発売を予定していたが、9月19日に延期。また「TAF 仮面ライダーダット」は9月12日から9月19日に変更する。

バンダイは「2026年8月に発生した台風による影響で、2026年9月に販売開始を予定しておりました一部商品におきまして、以下の通り発売日を変更させていただきます」と説明。変更後の発売日は、いずれも「2026年9月19日（土）予定」とした。

同社はファンに向け「本商品の発売をお待ちいただいておりますお客様をはじめ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解と変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と理解を求めた。