8月19日午前5時45分ごろ、福岡市・天神の那珂川でネパール国籍で専門学校生のラジバンシ・ラクスミさん（当時25）が遺体で見つかった。ラジバンシさんは短パンにTシャツ姿、また裸足の状態で通行人によって発見され、警察や消防がその場で死亡を確認した。

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司法解剖の結果、死因は不詳だったが、福岡県警は遺体の発見状況などから殺人事件と断定。20日に捜査本部を設置し、70名体制で捜査を続けている。

「ラジバンシさんは18日22時半ころ、アルバイト先の飲食店から自転車で帰宅した後に行方がわからなくなったとされています。翌3時15分ごろ、知人の女性から『（部屋に）いない』と110番通報があり、およそ2時間半後、那珂川にうつ伏せで浮いているのが発見されました。

ラジバンシさんの自転車はアパートに停められており、寝室に争った形跡や血痕があったことから、帰宅後に殺害されたと見られています。遺体には頭部に何度も固いもので殴られたような痕があり、抵抗した際にできる多数の防御創も確認されている」（大手紙社会部記者）



ラジバンシさんのアパートは遺体が発見された場所から、約2キロ離れている。アパートは那珂川沿いに位置しており、死亡後に川まで運ばれ、そこから流された可能性もある。

「捜査関係者によると部屋の中以外からは、目立った血痕が確認できていない。成人女性を1人で運ぶのは困難なことから、捜査本部は複数人が犯行に関与していると見ているようです」（同前）

『ニューヨーク・タイムズ』と提携しているネパールの英字紙『リパブリカ』など複数の現地メディアによれば、ネパール当局も今回の事件を認知しており、すでに遺体の送還手続きや親族への支援が行われているという。さらに、「在日大使館からの情報では、捜査のためすでに5人が拘束されている」という報道もあった（この事実を福岡県警に確認したが、「捜査情報はお答えできない」と回答）。

何者かに向けた"メッセージ"

ラジバンシさんは2023年に留学生として来日。国内で働くことを目指し、ラーメン屋のアルバイトなどで生計を立てながら勉学に励んでいた。キー局社会部記者が話す。

「事件後、ラジバンシさんの父親がいくつかの社の取材に応えています。父親によれば、ラジバンシさんは家族に『ネパール人とトラブルになっている』と相談していた。男性と喧嘩をしたり、女性に暴力を振るわれたりなどしていたようで、このトラブルが事件に関係している可能性もあります」

ラジバンシさんのSNSには、日常を切り取った写真や動画が残されていた。家族と思われる写真や、友人と海水浴や旅行を楽しむ様子など、どれも幸せそうなものばかりだ。一方で、遺体で発見される前日には、誰かに向けたと思われるこんな意味深なネパール語の投稿をしていた。

〈私には関係を大事にして続けることもできるし、現実を見せることもできる。これからのあなたの行動次第で、どちらが相応しい人間か決まるよ！（編集部訳）〉

さらにその前日には、自身と男性の手元が映った動画の投稿とともに、

〈You secretly hate me I openly don't care（編集部訳：陰で私を嫌っているみたいだけど、どうでもいいわ）〉

などというメッセージもあった。これらは、ラジバンシさんが"トラブル"を抱えていたとされる人物らに向けられたものだったのか──。

前出のキー局記者が言う。

「SNSでは、事件の2日前に投稿された動画に、手元だけ映り込んでいる男性が何らかの形で事件に関与しているのではないかと"特定騒ぎ"になった。どうやらこの男性は、ラジバンシさんのパートナーのネパール人らしいのです。

ラジバンシさんは過去にも『彼に愛されすぎて、裏切った人や嫌っていた人なんてどうでもいい』などとSNSに投稿しており、誰かから恨みを買って殺害されたのではないかという憶測が広がっています。県警は"実行犯"以外にも関与した人がいるとみて、現在も捜査を続けている」

ラジバンシさんは誰に、なぜ殺されてしまったのだろうか。

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