なぜ広島だけ特別なのか？街全体が支える『日本唯一の市民球団』広島東洋カープの話

広島市民と「カープ」の強い結びつき

日本唯一の「市民球団」

広島市民にとって、広島東洋カープは単なるプロ野球チームを超えた存在といえるでしょう。

昭和24年（1949）、カープは被災した広島の街の戦後復興と市民の希望となることを目的に、広島県や市、地元企業などの共同出資により、特定の親会社を持たない「日本唯一の市民球団」として誕生しました。

設立当初、球団は慢性的な資金難で、身売りや解散の危機にたびたび陥りましたが、広島駅や球場前に酒樽を置いて寄附を募ることで球団存続を支えました。この「樽募金」は、カープと広島県民の絆の象徴として今も語り継がれています。

カープの象徴である「赤ヘル」は、昭和50年（1975）に監督に就任したジョー・ルーツ監督が、チームカラーをそれまでの紺色から「燃える闘志」を表す赤色に変更したことに由来します。同年、ルーツ監督は開幕直後のトラブルで辞任しましたが、カープは初優勝を達成して「赤ヘル旋風」を巻き起こしました。

その後、1970～80年代にカープは黄金期を迎えたものの、90年代以降の長い低迷期を経て、2010年代半ばに「第2黄金期」を築きました。この頃、熱心な女性カープファンを指す「カープ女子」という言葉が定着。今も、カープは広島市民の誇りであり、街全体がチームと一体となって「市民球団」を支えています。

「赤ヘル軍団」の歩み

広島東洋カープ年表

1949年 広島野球倶楽部（広島カープ）設立 1950年 セ・リーグで初公式戦 1951年 資金難により「樽募金」実施 1957年 広島市民球場完成 1967年 東洋工業（現・マツダ）の経営参加により

「広島東洋カープ」に改称 1968年 初のAクラス（3位）入り 1975年 「赤ヘル」導入

「カープ坊や」誕生

古葉竹識監督のもと初のリーグ優勝 1979年 初の日本一達成 1980年 初のリーグ連覇、連続日本一達成 1984年 4度目のリーグ優勝、3度目の日本一達成 1986年 5度目のリーグ優勝 1987年 衣笠祥雄が連続試合出場の世界記録達成 1991年 山本浩二監督のもと6度目のリーグ優勝 2009年 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島オープン 2016年 25年ぶり7度目のリーグ優勝 2017年 37年ぶりリーグ2連覇達成 2018年 球団初のリーグ3連覇達成 2023年 新井貴浩監督就任

■ 平成21年（2009）にオープンした広島東洋カープの本拠地「MAZDAZoom-Zoom スタジアム広島」

フィールド間近の「砂かぶり席」、パーティールームなど多様な座席が特徴。

■ 広島電鉄の「カープ電車」

クラウドファンディングで支援を集めて製作された車両で、主に1号線（広島－紙屋町東－広島港）を運行。

広島カープと日南市

広島東洋カープと宮崎県日南市は、昭和38年（1963）の春季キャンプ開始以降、深い絆で結ばれています。平成30年（2019）には、1軍キャンプ地である天てん福ぷく球場の最寄り駅・JR 油あぶら津つ 駅は赤く塗装され「カープ油津駅」の愛称がつけられ、令和4年（2022）には内装もカープ仕様に一新されました。

また、油津駅から球場へと続く道の一部は赤色に舗装され「カープ一本道」と呼ばれています。毎年、日南市民はカープを地元の球団のように歓迎しており、同市は「カープの第2の故郷」とも呼ばれています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 広島の話』監修：佐々木卓也

【監修者情報】

佐々木卓也（ささき・たくや）

野外歴史地理学研究家。第35回広島文化賞受賞（平成26年度）。昭和29(1954) 年8月1日、広島市佐伯区生まれ。間学苑：時空人論研究所主宰、ひろしま歴史街道トリップ実行委員会座長、広島地名研究会事務局代表、石垣を讃える会代表世話人、棚田学会会員（元監事）、広島市内公民館活動団体指導員、中国新聞文化センター専属講師。広島県立広島観音高等学校卒業、奈良大学文学部地理学科卒業、広島大学大学院文学研究科研究生終了、京都大学教養部人文地理学教室研修員修了。国立呉工業高等専門学校・国立広島商船高等専門学校・国立大島商船高等専門学校・広島修道大学短期大学部講師を歴任。広島県史編纂室第三部会委員・広島市教育委員会調査委員・奈良広島両県町村史編纂委員を歴任。主著『芸備両国の条里遺構』（溪水社）、共著『広島県地名大辞典』（角川書店）、『日本地名基礎辞典』（日本文芸社）、『日本石造文化事典』（朝倉書店）ほか。専門は歴史地理学・地域民俗学・文化人類学・日本地名学ほか。趣味は歴史街道散策・石垣景観探訪・旅行企画策定など。