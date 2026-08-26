「プチ炎上を煽っているだけ」高須幹弥が斬るニート医師・井たくま炎上騒動と食生活の現実

高須幹弥が苦言「証拠がないのに断定するのはおかしい」真偽不明の性トラブルで男性が一方的に叩かれる現実

高須幹弥が警鐘「ある意味虐待でもある」子供のスマホ放置とショート動画依存が招く悲惨な現実