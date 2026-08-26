【大会3日前】高須幹弥がジュラシックカップ出場へ！「過去最高の仕上がり」を披露
高須幹弥（高須クリニック）が、「【打倒なーすけ】8月23日のジュラシックカップに向けて準備が整いました！【ボディビル】」と題した動画を公開した。動画では、3日後に迫ったボディビル大会「ジュラシックカップ」に向けた最終調整の様子と、「過去最高の仕上がり」と豪語する肉体が披露されている。
動画内で高須は、8月23日に名古屋公会堂で開催される同大会の1on1トーナメントに出場することを報告。優勝賞金100万円が懸かるこの大会に向け、自身のコンディションを「過去最高」と評価した。特に注力したのは日焼けで、元々色白で赤くなりやすい体質ながら、2ヶ月前から週に1回のペースでタンニングマシンに通って下地を作成。さらにタンニングローションを併用することで、ステージの照明で白飛びしない「真っ黒」な肌を作り上げたと語った。
筋肉量については、年齢や多忙なスケジュールのため維持に留まっているとしつつも、体重は65kg台まで減量。「体脂肪率が1桁になると本当に痩せなくなる」と過酷な減量の苦労を吐露しつつ、筋肉を落とさないよう慎重に調整を進めたことを明かした。また、大会に向けて炭水化物を増やし筋肉に張りを持たせる「カーボアップ」の戦略も解説。過去の反省を踏まえ、当日は水分の摂りすぎに注意するという。
動画の終盤では、実際のステージを想定した入念なポージング練習を披露。初戦の対戦相手である人気YouTuberでフィジークトップ選手のなーすけに対し、「ワンチャン勝てたらいいな」と闘志を燃やした。高須がどのようなステージを見せるのか、当日の戦いに注目が集まる。大会の様子はYouTubeでの生配信も予定されている。
動画内で高須は、8月23日に名古屋公会堂で開催される同大会の1on1トーナメントに出場することを報告。優勝賞金100万円が懸かるこの大会に向け、自身のコンディションを「過去最高」と評価した。特に注力したのは日焼けで、元々色白で赤くなりやすい体質ながら、2ヶ月前から週に1回のペースでタンニングマシンに通って下地を作成。さらにタンニングローションを併用することで、ステージの照明で白飛びしない「真っ黒」な肌を作り上げたと語った。
筋肉量については、年齢や多忙なスケジュールのため維持に留まっているとしつつも、体重は65kg台まで減量。「体脂肪率が1桁になると本当に痩せなくなる」と過酷な減量の苦労を吐露しつつ、筋肉を落とさないよう慎重に調整を進めたことを明かした。また、大会に向けて炭水化物を増やし筋肉に張りを持たせる「カーボアップ」の戦略も解説。過去の反省を踏まえ、当日は水分の摂りすぎに注意するという。
動画の終盤では、実際のステージを想定した入念なポージング練習を披露。初戦の対戦相手である人気YouTuberでフィジークトップ選手のなーすけに対し、「ワンチャン勝てたらいいな」と闘志を燃やした。高須がどのようなステージを見せるのか、当日の戦いに注目が集まる。大会の様子はYouTubeでの生配信も予定されている。
YouTubeの動画内容
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